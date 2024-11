Tra le sorprese di questa edizione di Ballando con le Stelle c’è sicuramente Anna Lou Castoldi che ha fatto una mezza promessa…

Sta danzando come nessuno si sarebbe atteso nell’edizione in corso di Ballando con le Stelle e in vista della fase conclusiva della trasmissione Anna Lou Castoldi ha annunciato anche una mezza promessa che potrebbe decisamente stupire tutti. La figlia di Asia Argento e Morgan è stata protagonista dell’ultima puntata del programma di Rai 1 insieme al professionista Nikita Perotti.

Anna Lou Castoldi e la promessa a Ballando con le Stelle

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, al netto di qualche polemica tra i giudici, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono stati grandi protagonisti. La ragazza, in particolare, si è lasciata andare ad una lunga riflessione sulla sua immagine e su quanto l’esperienza nel programma condottoda Milly Carlucci la stia trasformando, non solo interiormente ma a quanto pare anche a livello “estetico”.

Anna Lou e Asia Argento

La figlia di Asia Argento e Morgan ha spiegato: “Non mi sentivo così da un po’. Sto eliminando le mie sovrastrutture. Sono arrivata persino ad avere una crisi esistenziale. Il mio stile è il mio stile, io adoro le cose alternative e mi piace essere uno scolapasta. Però mi piace anche vedermi in un’altra ottica”, ha ammesso.

Per questa ragione, Anna Lou ha sottolineato: “Mi sono chiesta: ‘non è che non mi sono mai permessa di vestirmi o truccarmi in una maniera semplice e femminile perché è una protezione dal mondo?’ Perché se mi riempio di piercing e tatuaggi tu mi devi per forza accettare. Io metto su delle corazze ma dentro sono piccola e delicata”.

La promessa per la finale di Ballando

Il ragionamento della giovane è andato avanti con tanto di promessa in vista della possibile finale di Ballando: “Adesso che sono sicura di me penso che forse non ho bisogno di ostentare. So la forza che ho a prescindere da come sono esteticamente. Non lo so. Se arrivo in finale forse mi toglierò i piercing“.

Proprio a proposito dei piercing c’è stata una sottolineatura importante da parte di Selvaggia Lucarelli: “Mi piace la tua capacità di autoanalisi: hai parlato dei piercing come di una coperta che ti protegge piuttosto che come un atto di trasgressione”.