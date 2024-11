Continua a gonfie vele il rapporto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: i due sono stati pizzicati a Roma…

Sembra andare benissimo la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. La nuova coppia del momento è stata avvistata per le vie di Roma in queste ore. Per i due si è trattato di una fuga romantica nei posti più belli della Città Eterna. In particolare, i neo innamorati sono stati visti in un noto ristorante e presso un hotel di lusso…

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera a Roma

Una serata favolosa in una città unica: Roma. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera che sono stati avvistati nella Capitale a trascorrere alcuni momenti di gioia insieme.

A riportare l’indiscrezione, poi confermata anche da alcuni scatti, è stato Il Messaggero che ha ricostruito la “gita” romantica della coppia.

Chiara Ferragni

Secondo quanto si apprende dal quotidiano, i due sono stati avvistati mano nella mano per le strade della città. Insieme ad una compagnia di amici, il gruppo ha alloggiato in un hotel a 5 stelle nei pressi di Via del Babuino. Prima, però, la coppia è stata immortalata da Rino Barillari che si è recato all’esterno del Ristorante Al Moro, dove i due hanno mangiato una carbonara in compagnia di amici, per immortalare la coppia.

La stessa Chiara ha poi pubblicato un post Instagram con diverse foto proprio scattate a Roma.

Tempo di anello…

Secondo le ultime indiscrezioni, che sarebbero confermate dai fatti, quindi, tra Chiara e Giovanni le cose starebbero andando molto bene.

Non solo. Pare che il noto imprenditore vorrebbe fare le cose in grande e che nell’aria potrebbe esserci persino un anello di fidanzamento da recapitare alla Ferragni magari sotto l’albero di Natale… Staremo a vedere se le cose andranno davvero in questo modo.