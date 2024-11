L’ex tronista di UeD contro Basciano: “Ho ricevuto minacce di morte”. L’episodio social.

Negli ultimi giorni non si parla che di lui, Alessandro Basciano, l’ex gieffino che è stato arrestato, e poi rilasciato, per le presunte accuse di stalking avanzate da Sophie Codegoni. Dalla notizia del suo arresto sono arrivate dichiarazioni su dichiarazioni, non solo da parte dell’ex Sophie ma anche da parte di altri volti appartenenti al mondo dello spettacolo. L’ultima rivelazione arriva da un ex tronista di Uomini e Donne e ha sconvolto i fan. Scopriamo che cosa sarebbe successo.

L’ex tronista di UeD contro Basciano

Basciano è stato accusato pubblicamente da Giulio Raselli.Tutto sembrerebbe abbia avuto inizio con un commento lasciato dall’ex tronista sotto un post di Trash Italiano.

Nel suo intervento, Raselli ha criticato aspramente Basciano, facendo riferimento alla recente scarcerazione e lanciando pesanti accuse di ipocrisia e violenza. La frase incriminata: “Chissà se la troupe di Verissimo riuscirà a portare tutti i macchinari all’interno della cella per l’intervista“.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Successivamente, Raselli ha condiviso un messaggio sui suoi canali social, in cui ha dichiarato: “Ieri notte, a causa di un mio commento, ho ricevuto minacce di morte da parte di Alessandro Basciano e la sua gang“.

Giulio Raselli: le critiche contro Alessandro Basciano

Non è la prima volta che Giulio Raselli critica apertamente Alessandro Basciano. Già in passato, l’ex tronista aveva attaccato il deejay per presunti comportamenti scorretti, sia nei confronti di Sophie Codegoni, ex compagna di Basciano, che di altre persone nel suo entourage.

In risposta alle accuse di invidia mosse da alcuni utenti, Raselli ha dichiarato: “Quando qualcuno mi sta sul c*lo, non sto zitto. Non tollero chi non rispetta le regole, soprattutto in televisione“.

Ad oggi, Basciano non ha ancora risposto pubblicamente alle accuse di Giulio Raselli. La vicenda, che sta scatenando un acceso dibattito online, potrebbe evolversi con dichiarazioni da parte del diretto interessato.