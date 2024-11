Grande Fratello verso la chiusura anticipata? Nuovi rumors sul reality di Alfonso Signorini: lo stesso destino della Talpa.

Il Grande Fratello, uno dei reality show più longevi della televisione italiana, potrebbe terminare prima del previsto. Questa è l’indiscrezione che si sta diffondendo rapidamente sul web e che sta facendo discutere appassionati e critici del programma. Quale sarà il destino del programma condotto da Alfonso Signorini? Scopriamo i dettagli del rumors.

Grande Fratello, calo degli ascolti: una sfida contro Ballando con le stelle

I numeri parlano chiaro: l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda in via eccezionale di sabato sera, ha registrato 1.803.000 spettatori, un risultato ben lontano dai 3,5 milioni ottenuti da Ballando con le stelle. La sfida degli ascolti sembra aver penalizzato il reality condotto da Alfonso Signorini, aumentando le voci di un’eventuale chiusura anticipata.

A sollevare la questione della chiusura anticipata del reality è stato il profilo Twitter di Agent Beast, noto per rivelare anticipazioni televisive. Secondo il tweet, Mediaset starebbe valutando l’introduzione di un nuovo format a partire da gennaio 2025, con l’obiettivo di ridurre la durata del programma e concluderlo prima della fine naturale prevista per marzo.

Mediaset sta valutando un format sostitutivo per gennaio 2025, considerando l'eventualità di una chiusura anticipata. Per accelerare i tempi, si prevede di tagliare le dinamiche in sospeso, riducendo la durata del programma #grandefratello — Agent Beast (@Agent__Beast) November 23, 2024



Grande Fratello: i contratti dei concorrenti

Tradizionalmente, i contratti dei concorrenti scadono a dicembre, con la possibilità di estenderli fino a marzo. Tuttavia, se le indiscrezioni fossero confermate, quest’anno i partecipanti potrebbero dover abbandonare la casa già a gennaio.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione. Le voci rimangono tali, e i fan del programma dovranno attendere ulteriori sviluppi. Se le ipotesi fossero vere, sarebbe una svolta significativa per il programma che da anni tiene incollati milioni di telespettatori.