Fedez ha pensato davvero di ritirarsi da Sanremo: audio e chat svelano il suo crollo emotivo prima del Festival.

Prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025 sono circolate numerose voci online, tra cui l’ipotesi del ritiro di Fedez dalla competizione. In quei giorni, però, sono arrivate smentite che hanno chiarito che il rapper non aveva preso in considerazione questa eventualità, eppure oggi giungono nuovi retroscena che mettono in dubbio le dichiarazioni del team del rapper.

Le polemiche e gli scandali usciti a pochi giorni dall’inizio della kermesse hanno messo a dura prova Fedez, che alla fine ha deciso di salire sul palco e, inaspettatamente, ha anche ottenuto un enorme successo. Ma scopriamo che cosa è successo prima dell’inizio del Festival.

Le difficoltà di Fedez prima del Festival

Lo youtuber Ale Della Giusta, che ha seguito Fedez nei dieci giorni prima del Festival, ha svelato in un video i momenti di crisi vissuti dall’artista. Secondo quanto riportato, il cantante ha avuto un crollo emotivo tale da spingerlo a considerare seriamente il ritiro dalla competizione.

Della Giusta ha raccontato che già durante il viaggio da Milano a Sanremo Fedez ha mostrato segni di forte stress emotivo, alternando momenti di entusiasmo a episodi di profonda tristezza.

In un messaggio vocale inviato allo stesso youtuber, il rapper avrebbe dichiarato: “Molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Io non sono più nelle condizioni e non sono in grado di affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi“.

A influenzare il suo stato d’animo sarebbero stati anche i video diffusi da Fabrizio Corona sul suo rapporto con Chiara Ferragni, che hanno alimentato il gossip e distolto l’attenzione dalla sua musica.

La svolta: l’applauso della sala stampa

Nonostante il difficile momento, Fedez ha trovato la forza di andare avanti.

A convincerlo definitivamente a non ritirarsi è stato l’applauso ricevuto durante le prove generali davanti ai giornalisti. Questo riconoscimento inaspettato gli ha dato la carica necessaria per affrontare il palco di Sanremo, dimostrando ancora una volta la sua determinazione.