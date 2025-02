Gigi Finizio ricoverato in ospedale: fan preoccupati per il cantante che ha rinviato gli eventi in programma.

Momenti di apprensione per Gigi Finizio, che è attualmente ricoverato in ospedale. Il cantante partenopeo ha condiviso la notizia direttamente sui social, dove ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra una flebo e scrive: “Sto migliorando. Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori. Ma soprattutto grazie a voi, per la vostra vicinanza. Vi amo“.

L’artista non ha fornito dettagli precisi sulle cause del ricovero, ma il messaggio ha rassicurato i fan, che si sono subito mobilitati con messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Date del tour rinviate: salta anche il concerto del 28 febbraio

Per consentire una piena ripresa, Gigi Finizio ha deciso di posticipare alcune date del suo tour. Tra gli spettacoli rinviati figura anche quello in programma per il 28 febbraio, una scelta obbligata per garantire il benessere dell’artista.

Secondo indiscrezioni non ancora confermate, il motivo del ricovero potrebbe essere legato a una reazione allergica dovuta all’assunzione di un farmaco. Tuttavia, né lo staff né Finizio hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Intanto sul suo profilo Instagram è stato pubblicato un post in cui si annuncia il rinvio degli eventi in programma prossimamente.

Gigi Finizio, icona della musica napoletana

Classe 1965, nato nel Borgo Sant’Antonio Abate, Gigi Finizio è uno dei nomi più amati della musica partenopea. Insieme a Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo e Sal Da Vinci, ha contribuito a rendere la canzone napoletana celebre in tutta Italia.

Finizio ha partecipato e vinto Sanremo Giovani nel 1994 con il brano “Scacco Matto” e si è esibito sul palco dell’Ariston in altre tre occasioni: nel 1995 con Giorgia, nel 1996 e nel 2006 con il brano “Musica e speranza”, insieme ai ragazzi di Scampia.

I fan sono preoccupati per il cantante e attendono i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Finizio.