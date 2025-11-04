Stefano De Martino, prima e dopo: il cambiamento negli anni è sotto gli occhi di tutti

Dal debutto ad Amici nel 2010 all’ascesa come conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha attraversato una trasformazione visibile: svelato il prima e dopo.

Dopo la frecciatina di Belén Rodriguez sui ritocchini di Stefano De Martino, tutti si chiedono quanto sia cambiato nel tempo il conduttore di Affari Tuoi. Dal suo primo passo nel mondo dello spettacolo a Amici di Maria De Filippi fino alla rimozione dei tatuaggi e ai ritocchi estetici, ecco l’evoluzione dell’ex ballerino diventato volto della Rai.

Stefano De Martino e gli esordi ad Amici di Maria De Filippi

Era il 2010 quando Stefano De Martino faceva il suo debutto televisivo partecipando alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. All’epoca aveva 21 anni, il viso pulito e sbarbato, nessun tatuaggio, e uno stile sportivo perfettamente in linea con il ruolo da ballerino.

Nonostante qualche piccolo difetto fisico, riusciva già ad attirare l’attenzione del pubblico grazie a un fascino naturale e una forte presenza scenica. In quella stessa edizione trionfò Emma Marrone, con cui il conduttore ebbe una lunga relazione prima dell’incontro con Belén Rodriguez.

La trasformazione estetica: l’elenco dei ritocchini

Negli anni, Stefano De Martino ha cambiato il suo aspetto. In un’intervista a Fanpage.it, ha raccontato di aver fatto “qualche piccolo ritocco“, specificando che il primo è stato al naso, “non solo estetico ma anche funzionale“, a causa di una frattura. Con il tempo ha anche sistemato i denti, scolpito il fisico in palestra e ricoperto il corpo con decine di tatuaggi, molti dei quali ha poi deciso di eliminare.

Secondo l’esperto Carlo Galata, come riportato da Leggo.it, il conduttore potrebbe aver subito un intervento di otoplastica: “Le orecchie a sventola oggi hanno una posizione più aderente“, ha osservato il chirurgo.

Ha anche commentato altre possibili modifiche: “Il neo sul labbro sinistro è stato rimosso“. Anche le labbra e gli zigomi, secondo Galata, sono cambiati: “Le labbra sono più rosee e più piene, mentre gli zigomi appaiono più voluminosi e scolpiti“.

La rimozione dei tatuaggi

Oltre al cambiamento estetico, negli ultimi anni, Stefano De Martino ha avviato un percorso di rimozione dei tatuaggi. Inizialmente ha eliminato quelli legati alla sua storia con Belén Rodriguez, come il disegno dei due innamorati dentro un cuore.

Ma la “ripulitura” della pelle è andata oltre, coinvolgendo simboli come l’ancora, le mani che stringono un timone, le due spade e anche il nome del figlio Santiago. Già nel 2020, aveva mostrato sui social i segni della rimozione: con le bende sul collo, sulla schiena e sul petto, rassicurava i fan dicendo: “Sono ancora tutto incerottato, ma sto solo rimuovendo dei tatuaggi. È tutto a posto!“.

Il prima e dopo di Stefano De Martino

Guardando le foto del passato e confrontandole con quelle di oggi, il cambiamento di Stefano De Martino è evidente. Dai tempi di Amici, oggi appare molto più curato nello stile e nell’immagine. Nel programma Affari Tuoi ha adottato un look distintivo: camicia e cravatta sempre uguali, senza giacca, per risultare riconoscibile al pubblico.