Al GialappaShow, Belen Rodriguez ha condiviso la scena con Luigi Esposito nei panni di un finto Stefano De Martino. Lo scambio di battute è virale.

Dopo l’intervista a Belve e il commento sul mancato saluto di Barbara D’Urso, Belen Rodriguez torna a far parlare di sé con una partecipazione sorprendente al GialappaShow, in onda su Tv8. In un siparietto andato in scena durante l’ultima puntata, la showgirl argentina ha condiviso il palco con Luigi Esposito, che per l’occasione ha interpretato il ruolo del suo ex marito Stefano De Martino. Il risultato sta facendo discutere.

Belen Rodriguez e l’ospitata al GialappaShow

All’interno dello sketch, Luigi Esposito – nei panni di un finto Stefano De Martino – ha presentato al Mago Forest l’idea di un nuovo format per “questa rete disastrata, Tv8“, dal titolo Ex Moglie ed Ex Marito. Il programma avrebbe come scopo quello di far riavvicinare ex coppie famose per ottenere un po’ di visibilità. Come ospiti della “puntata zero” di questo format immaginario, sono saliti sul palco proprio Esposito e la vera Belen Rodriguez.

Nonostante fosse tutto scritto e recitato, la partecipazione della showgirl è sembrata molto naturale e disinvolta. La sorella di Cecilia Rodriguez si è mostrata perfettamente a suo agio nel lanciare frecciatine pungenti.

La battuta tagliente sui ritocchini di Stefano De Martino

Lo scambio tra i due è iniziato subito con tono provocatorio. Il finto Stefano De Martino ha detto: “Ti ricordi quando eri più ricca di me?“, a cui Belen ha risposto senza esitazione: “E tu ti ricordi quando eri meno rifatto di me?“.

La comicità è proseguita con un botta e risposta serrato: “Vuoi venire a fare una puntata speciale di Affari Tuoi e la chiamiamo Affari Nostri?“, ha proposto Esposito. Ma Belen ha chiuso il discorso con un tagliente: “No grazie, basta pacchi“.

La scena si è conclusa con il finto De Martino che, in tono quasi sarcastico, ha chiesto: “Sei Belen, sì?“, ottenendo una risposta da parte della showgirl che lo ha mandato a quel paese.