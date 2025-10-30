Gelo tra Belen e Barbara D’Urso: arriva la verità che spiazza in diretta

Belen Rodriguez parla del rapporto freddo con Barbara d’Urso e lancia un saluto in diretta radio: cos’è successo.

In una diretta su Rai Radio 2, Belen Rodriguez ha deciso di parlare apertamente del suo rapporto con Barbara d’Urso, tornando su un argomento che da tempo incuriosisce il pubblico televisivo. Dopo le voci di tensioni nate in seguito a vecchie battutine e frecciatine reciproche, la showgirl argentina ha scelto di chiarire la sua posizione. Tutto è accaduto durante una gag dell’imitatore Vincenzo De Lucia, che ha riacceso la curiosità attorno alla freddezza tra le due conduttrici. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato la showgirl.

La gag di Vincenzo De Lucia e la risposta di Belen

Durante la diretta, De Lucia ha imitato Barbara d’Urso con tono scherzoso, citando l’ospitata di Belen a Belve: “Ieri sera ho visto Belve… col cuore Belen! Sei stata bravissima, ma se c’ero io facevo più share. Ci vedevano da Urano, Nettuno, Marte… col cuore!“.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

Il momento ha divertito gli ascoltatori, ma ha anche portato Belen a rompere il silenzio sulla questione. Con un sorriso, la showgirl ha commentato: “Ma guarda… È un po’ strana questa situazione… In realtà Barbara d’Urso non mi saluta…“.

Invitata dal conduttore a rompere il ghiaccio, ha poi aggiunto: “Io non ho problemi… Ciao Barbara… col cuore!“. Un saluto ironico, ma che molti hanno letto come un gesto distensivo.

Un gesto che potrebbe riavvicinare le due conduttrici

Le parole di Belen arrivano dopo settimane di indiscrezioni sul clima teso tra le due. Come riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, durante l’ospitata di Belen a Ballando con le Stelle le due si sarebbero incrociate più volte dietro le quinte senza scambiarsi nemmeno un saluto.

Adesso, però, il saluto pubblico della showgirl argentina sembra voler cambiare le cose. Un segno di apertura che potrebbe segnare una tregua tra due protagoniste della televisione italiana. Per il momento, Barbara d’Urso non ha commentato, ma non è escluso che presto possa rispondere.