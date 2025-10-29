Pier Silvio Berlusconi, colpo di scena: arriva lo “stop” per Alfonso Signorini. Il nuovo piano

Rinviato il ritorno in TV di Alfonso Signorini: Mediaset rivede i piani per il Grande Fratello Vip 2026. L’indiscrezione.

Mentre l’edizione “Nip” di Simona Ventura fatica a ingranare, un retroscena scuote la programmazione Mediaset. Il Grande Fratello Vip, atteso ritorno televisivo con la conduzione di Alfonso Signorini, potrebbe non partire come previsto. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, si starebbe valutando uno cambio strategico della messa in onda. Ecco tutti i dettagli.

Alfonso Signorini fuori dai palinsesti Mediaset

L’edizione 2026 del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini doveva inizialmente partire subito dopo la finale della versione Nip guidata da Simona Ventura. Tuttavia, secondo quanto emerso in queste ore, Mediaset starebbe valutando un rinvio della trasmissione.

Come riporta Affari Italiani, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di far slittare la partenza del reality a marzo, subito dopo il Festival di Sanremo. In quel caso, a gennaio tornerebbe su Canale 5 L’Isola dei Famosi, sempre con Veronica Gentili alla conduzione.

Una scelta che rappresenterebbe un vero colpo di scena. “Un po’ di respiro al pubblico televisivo” sarebbe la motivazione alla base di questa possibile decisione, con l’obiettivo di creare un’alternanza tra edizioni Nip e Vip del programma.

Il casting per la nuova edizione del Grande Fratello Vip

Nonostante il possibile rinvio, i lavori per la nuova edizione del GF Vip sono già cominciati. Alfonso Signorini è al lavoro insieme alla sua squadra per selezionare i futuri concorrenti. Voci di corridoio sostengono che nei casting ci sia anche il supporto di Maria De Filippi, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

Resta però il massimo riserbo sull’identità dei possibili “vipponi” che entreranno nella Casa. Per ora nulla è stato deciso in via definitiva e tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il ritorno del conduttore in prima serata rischia di slittare.