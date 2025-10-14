Il Grande Fratello 2025 cala ancora negli ascolti: ecco i numeri della terza puntata e cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro.

La nuova edizione del Grande Fratello non riesce ancora a convincere il pubblico. Dopo un debutto promettente, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura sta vivendo un calo costante di ascolti. La terza puntata, andata in onda ieri sera, ha segnato un nuovo punto di svolta per il programma, che non sembra riuscire a trovare la formula giusta per appassionare i telespettatori. Eppure, la curiosità iniziale attorno alla conduzione della Ventura e alla presenza dei tre ex gieffini – Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi – faceva pensare a un ritorno in grande stile alle origini del format.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Gli ascolti della terza puntata del Grande Fratello

A due settimane dal debutto, i dati parlano chiaro: la terza puntata del Grande Fratello ha registrato 1.843.000 spettatori, con uno share pari al 14,4%. Numeri inferiori rispetto alla seconda puntata, che aveva raccolto poco più di due milioni di spettatori e uno share del 15,47%. Un calo che non è passato inosservato, soprattutto considerando che la serie Blanca 3 su Rai 1 ha dominato la serata con 3.851.000 spettatori e uno share del 23,7%.

All’interno degli studi Mediaset, si respira comunque fiducia. “Siamo solo all’inizio, le dinamiche tra i concorrenti devono ancora svilupparsi” avrebbe commentato una fonte vicina alla produzione.

Simona Ventura, da parte sua, sembra determinata a proseguire con entusiasmo: “Il bello del Grande Fratello è proprio questo: nulla è scontato e tutto può cambiare in poche puntate“.

I commenti sui social sulla conduzione di Simona Ventura

Nonostante il calo, il Grande Fratello resta uno dei programmi più discussi sui social, segno che l’interesse del pubblico non è del tutto svanito. Tuttavia, l’obiettivo di Mediaset di riportare il reality alle sue origini potrebbe non bastare per riconquistare gli ascolti di un tempo. Molti spettatori, infatti, sembrano in attesa di colpi di scena e nuove dinamiche capaci di dare ritmo al gioco.

C’è chi non apprezza la conduzione di Simona Ventura. Su X alcuni utenti hanno scritto: “Un grandissimo no“. Altri ancora: “Ha un modo di condurre troppo frettoloso“.

Il destino della casa più spiata d’Italia è dunque ancora incerto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il programma riuscirà a risalire la china o se questa edizione resterà una delle più sottotono della storia del Grande Fratello.