Michelle Hunziker, la confessione bomba sui “ritocchini”: svelato il suo segreto

Michelle Hunziker svela la sua verità sul lifting e racconta il suo percorso di accettazione personale: ecco cosa si è rifatta.

Michelle Hunziker ha deciso di parlare apertamente di un tema spesso tabù nel mondo dello spettacolo: i ritocchini estetici. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice e imprenditrice, oggi 48enne, ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con il tempo che passa e con la bellezza, spiegando di non aver mai fatto ricorso al lifting e di aver imparato, negli anni, ad accettarsi. Ma scopriamo cos’ha rivelato.

Michelle Hunziker e la sincerità sui ritocchini

“Non è sempre stato così” ha confessato Michelle, “È stato un percorso tortuoso e difficilissimo, perché io avevo un’autostima bassissima“.

La conduttrice ha spiegato di aver iniziato, otto anni fa, un percorso di psicoanalisi che l’ha aiutata a ritrovare fiducia in se stessa. “Quando avevo già 40 anni ho scoperto la psicoanalisi. Ho avuto la fortuna di incontrare la persona giusta che mi ha dato gli strumenti per lavorare su me stessa e sui miei traumi. Ho imparato a smettere di auto-sabotarmi” ha raccontato.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

Nel corso dell’intervista, Michelle Hunziker ha anche parlato del suo approccio alla cura del corpo, fatto di equilibrio e consapevolezza. “Faccio molto sport e seguo un’alimentazione bilanciata” ha detto, spiegando che per lei la salute e il benessere vengono prima di tutto.

“Non mi interessa una crostata, ma se mi offri un bicchiere di buon vino non ti dirò mai di no, perché per me quello è un mondo meraviglioso” ha aggiunto con il suo consueto sorriso.

Cosa ne pensa dei ritocchini estetici

Quanto ai ritocchi estetici, la conduttrice è stata chiara: “Riconosco che ci sono lifting facciali fatti bene e fino a dieci anni fa ero convinta che a 55 o 60 anni magari ai mini lifting sarei ricorsa. Ma oggi ci sono tecnologie incredibili che permettono di invecchiare bene, con i propri volumi. Penso al laser o al termage, che stimolano il collagene naturale“.

Michelle Hunziker oggi appare più serena che mai, forte di un percorso interiore che le ha permesso di accettarsi completamente. “All’esterno non si percepiva la mia insicurezza perché sono sempre stata solare” ha ammesso, per aggiungere poi: “Ma ero pudica nei sentimenti e non volevo attaccare il mio zaino agli altri“.