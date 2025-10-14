Teo Mammucari e Enzo Miccio, cresce la tensione: il retroscena a Domenica In

A Domenica In cresce la tensione tra Enzo Miccio e Teo Mammucari: Mara Venier cambia format e riduce i loro spazi.

L’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 12 ottobre, ha riservato delle modifiche che non sono passate inosservate ai fan più attenti del programma condotto da Mara Venier. Dopo le prime settimane caratterizzate da una conduzione corale, la padrona di casa ha deciso di tornare alla formula tradizionale, lasciando intuire un ridimensionamento del ruolo dei suoi co-conduttori, Enzo Miccio e Teo Mammucari. La scelta arriva in un momento già delicato per la trasmissione, segnata da battibecchi e momenti di tensione tra i due volti noti del piccolo schermo.

Lo scontro tra Enzo Miccio e Teo Mammucari

Tutto è iniziato durante lo spazio dedicato a Enzo Miccio, mentre commentava gli outfit della principessa Kate Middleton.

Teo Mammucari è comparso da dietro le quinte con un cartello rivolto a Mara Venier che recitava: “Devi partire per Milano, daieee!“. Una battuta ironica sul poco tempo rimasto alla conduttrice, che di lì a poco sarebbe dovuta correre alla stazione per prendere il treno verso “Che Tempo Che Fa“.

Tuttavia, l’irruzione di Mammucari non è stata accolta bene da Miccio, che, visibilmente infastidito, ha esclamato: “Ma mi fate lavorare?!“. Il clima si è fatto teso, lasciando trasparire una certa insofferenza tra i due.

Ruoli ridotti e nuovi equilibri nel programma

Nella puntata successiva, le tensioni non sono mancate. Mammucari ha lanciato una nuova frecciatina al collega, rispondendo alla Venier, che gli chiedeva se il Mago Silvan gli avesse tolto spazio: “No, me l’ha preso Miccio lo spazio!“. Un commento che ha suscitato l’imbarazzo generale in studio.

Da quel momento, la presenza di entrambi è apparsa sempre più marginale. Il “Gioco del tabellone“, inizialmente tra i momenti più vivaci del programma, è stato progressivamente trasformato, fino a diventare un segmento condiviso con il Mago Silvan.

Ora i telespettatori dovranno attendere la prossima puntata per scoprire come si evolverà il ruolo dei co-conduttori all’interno del programma.