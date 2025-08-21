Nasce la nuova Domenica In: ecco chi ci sarà accanto a Mara Venier

Dopo le tante notizie, ecco qualche indicazione su chi affiancherà davvero Mara Venier nella nuova Domenica In su Rai 1.

Sono state tante nel corso degli ultimi mesi le notizie a proposito di Domenica In e di chi avrebbe affiancato Mara Venier nella prossima edizione. Dopo il caso legato a Gabriele Corsi, ecco che ora Adnkronos ha anticipato quale sarà il team che dovrebbe dirigere le operazioni nell’appuntamento domenicale sul primo canale della Rai.

Domenica In: chi ci sarà accanto a Mara Venier

Sembrano trovare finalmente conclusione le voci e le indiscrezioni sulla prossima edizione di Domenica In. Diversi i nomi che si sono susseguiti negli ultimi mesi e che sono stati ipotizzati accanto alla Zia della tv, Mara Venier. Ora, stando a quanto riportato da Adnkronos, i dubbi sono stati sciolti con ben tre uomini accanto alla conduttrice.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Ad affiancare la Venier, infatti, saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, ”sempre che le trattative contrattuali dei tre con la Rai vadano a buon fine”, ha tenuto a precisare Adnkronos. I tre cavalieri si occuperanno di tematiche differenti: Cerno di attualità, Mammucari per la parte più giocosa con il ritorno del ‘Cruciverbone’, e Miccio che dovrebbe avere una rubrica dedicata all’amore.

L’asso nella manica della Venier

Sempre Adnkronos, però, ha fatto sapere che la Venier avrebbe un quarto asso nella manica. Di cosa si tratta? Da quanto si apprende sarebbe “l’ingaggio di Vincenzo De Lucia, l’attore, imitatore e cantante napoletano, noto soprattutto per le sue esilaranti imitazioni di personaggi femminili della televisione italiana, tra cui Maria De Filippi, Francesca Fagnani e la stessa Venier”.

A questo punto non resta altro che aspettare ancora un mese per sapere come procederanno le cose nella trasmissione e se effettivamente la nuova Domenica In sarà guidata da questo super team che potrebbe dare grandi soddisfazioni alla Rai e al suo pubblico.