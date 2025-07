Mara Venier e Gabriele Corsi: il video del primo incontro riaccende i dubbi sull’addio a Domenica In. Tensione in diretta.

Sta facendo discutere il video diventato virale nelle ultime ore che mostra Mara Venier e Gabriele Corsi durante il loro primo incontro ufficiale. La scena, andata in onda a La Vita in Diretta subito dopo la presentazione dei Palinsesti Rai, è tornata sotto i riflettori in seguito all’annuncio dell’improvviso abbandono di Corsi dal programma Domenica In. I fan hanno notato una certa tensione durante l’incontro, che ora assume un significato del tutto nuovo. Scopriamo che cosa è successo.

Mara Venier e Gabriele Corsi: il video del primo incontro

Nel filmato che sta rapidamente facendo il giro del web si percepisce chiaramente un certo disagio tra i due conduttori, che a fatica si scambiano poche parole e appaiono distaccati. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti social, alimentando le voci su presunte tensioni tra Mara Venier e Gabriele Corsi.

L’arrivo di Gabriele Corsi a Domenica In era stato accolto con grande entusiasmo. L’idea di affiancare la storica conduttrice Mara Venier sembrava promettere una ventata di novità. Tuttavia, a distanza di un mese, tutto è cambiato: la Rai ha annunciato il ritiro di Corsi dal progetto, ancor prima dell’inizio della stagione.

A fare chiarezza è stato lo stesso Gabriele Corsi, che attraverso una dichiarazione ha spiegato: “Il progetto iniziale presentato dalla Rai è cambiato radicalmente. È legittimo che un’azienda modifichi i suoi piani, ma è altrettanto legittimo che un conduttore decida se quel nuovo piano è compatibile con il proprio percorso“.

Nessuna conferma sulle tensioni, ma il gelo rimane

Nonostante le numerose supposizioni, né Mara Venier né Gabriele Corsi hanno confermato frizioni personali. Entrambi hanno mantenuto un tono professionale e misurato nelle dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, il video del loro primo incontro continua a sollevare interrogativi.

A questo si aggiunge un gesto che non è passato inosservato: Corsi avrebbe smesso di seguire sui social Mara Venier appena dopo l’annuncio del suo ritiro da Domenica In.