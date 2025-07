Totti presenta prove decisive sui Rolex contesi. Il valore sfiora i 700mila euro. Per Ilary Blasi si complica tutto.

Il caso dei Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Dopo anni di frecciatine, battaglie legali e indiscrezioni, la questione degli orologi di lusso potrebbe essere vicina a una svolta decisiva. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, l’ex capitano della Roma sarebbe pronto a una mossa inaspettata che potrebbe ribaltare la situazione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La mossa di Totti sui Rolex contesi con l’ex moglie

Secondo quanto riportato al magazine, Totti avrebbe fornito documenti cruciali per dimostrare la proprietà degli orologi, tra cui scontrini, garanzie e bonifici. Una mossa che potrebbe pesare non poco sulla decisione del giudice, attesa per l’autunno. Al momento, i preziosi cronografi restano chiusi in una cassetta di sicurezza, inaccessibili fino alla sentenza definitiva.

Il valore complessivo dei Rolex oggetto della disputa si aggira intorno ai 700.000 euro, con un pezzo in particolare, il rarissimo Rolex Daytona Rainbow, che da solo ne vale circa 550.000.

Gli orologi in questione sarebbero quattro, ma inizialmente si parlava di sei: due sembrano essere misteriosamente spariti, alimentando nuove speculazioni.

Totti è stanco, Blasi non si arrende

Fonti vicine a Totti rivelano che il campione sarebbe ormai sfinito da queste dispute e pronto a chiudere definitivamente la vicenda, magari con un accordo consensuale.

Tuttavia, secondo gli stessi rumors, Ilary Blasi non ha alcuna intenzione di cedere facilmente, e starebbe preparando una contro-mossa in vista dei prossimi sviluppi.

Intanto Francesco Totti si gode l’estate con la compagna Noemi Bocchi, tra mare e relax, come dimostrano le immagini condivise su Instagram. Ilary, invece, ha trascorso qualche giorno nella Capitale, visitando il Vaticano con amici e familiari.

Invece, la figlia Chanel Totti ha pubblicato un post nostalgico dedicato ai genitori che ha subito riportato l’attenzione mediatica su una delle separazioni più chiacchierate degli ultimi anni.