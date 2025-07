Totti-Blasi, colpo di scena sui Rolex dopo il divorzio: a chi vanno

Dopo il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il Tribunale ha preso una decisione in merito al famoso caso dei Rolex. I dettagli.

Da una parte Francesco Totti e Noemi Bocchi a Singapore, dall’altra Ilary Blasi e Bastian Muller in vacanza in un’altra location. Eppure, quel filo che unisce l’ex capitano della Roma e la nota conduttrice resta pure in queste ore di “distacco”. Ebbene sì, perché stando a quanto si apprende anche dall’Ansa, il Tribunale ha deciso sul famoso caso dell’affidamento dei Rolex che ha tenuto banco dopo il divorzio tra i due.

Totti-Blasi: il caso dei Rolex

Un nuovo capitolo del post divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La tanto discussa situazione legata ai Rolex “di famiglia” sembra aver trovato adesso una soluzione. Tra le note vicende che hanno coinvolto l’ex capitano della Roma e la famosa conduttrice durante le fasi di separazione, ecco che a prendersi la scena era stata appunto la questione sugli orologi di lusso.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

I preziosi, inizialmente rimasti alla conduttrice dopo la fine della relazione con il Pupone, erano stati reclamati dall’ex capitano giallorosso, che ne aveva chiesto la restituzione. Una situazione che è finita in aula con i giudici che sono stati chiamati a prendere una decisione sul loro “affidamento”.

La decisione del Tribunale: a chi vanno

Stando a quanto si apprende anche dall’Ansa, il Tribunale civile di Roma ha confermato quanto già deciso in via interlocutoria nel 2023, ovvero che gli orologi di lusso, i Rolex appunto, restino a disposizione di entrambi. Per i giudici, quindi, la soluzione più corretta è quella dell'”affido condiviso“. Adesso toccherà a Totti e alla Blasi trovare un accordo per utilizzare i vari orologi in momenti diversi. Con il “punto” messo a questa vicenda, va detto, resta aperta la possibilità per entrambi di impugnare il provvedimento e provare a cambiare le sorti degli orologi.