“Si sono già lasciati”: lo scoop sulla coppia di Uomini e Donne

La segnalazione su Uomini e Donne e la coppia che da poco era uscita insieme dallo studio. Ecco cosa filtra sulla dama e il cavaliere.

Nei giorni scorsi c’era stata grande apprensione per le condizioni della sorella della nota Barbara De Santi di Uomini e Donne. La donna era tornata sui social a parlare di quanto accaduto alla componente della sua famiglia senza, però, dare troppi dettagli. Adesso, sempre la dama di UeD è tornata al centro dell’attenzione per questioni ben diverse legate alla sua relazione con Ruggiero.

Uomini e Donne, la storia tra Barbara e Ruggiero

A Uomini e Donne, trono over, aveva destato grande attenzione la storia nata tra Barbara De Santi e Ruggiero. I due si erano conosciuti negli studi del dating show di Canale 5 e con grande sorpresa, dopo poche uscite, il feeling era stato tale da prendersi la responsabilità di uscire come una coppia e di far sognare tutti gli spettatori del programma.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In un momento di grande emozione con sottofondo musicale di “Ti porto via con me” di Jovanotti, Ruggiero aveva appunto invitato Barbara ad uscire con lui. Da parte della donna c’era stata appunto la domanda: “Vieni via con me?”. La risposta era, appunto, stata affermativa.

Lo scoop: fine della storia?

A distanza di qualche mese da quel bellissimo momento, però, sarebbe arrivata la dura notizia della fine della storia. Tramite un messaggio su Instagram, l’esperto Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere: “Tra Barbara e Ruggero è finita. I due non si vedono più da tanto, è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme, in quanto da parte di Ruggiero c’è l’interesse”. Sarà davvero così? Staremo a vedere se ci saranno novità da parte dei diretti interessati e soprattutto se a fine estate la coppia, o ex tale, racconterà qualcosa in tv.