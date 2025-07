Elisabetta Ferracini: “Ho scelto di fare la mamma, ripartire non è stato facile”

Dopo 15 anni, Elisabetta Ferracini è tornata a lavorare nel 2022 a Rai Isoradio del programma ‘In viaggio con Elisabetta’.

Due anni fa era stata vittima di un terribile lutto con la perdita del marito a cui ha fatto segutio un tatuaggio simbolico. Adesso, Elisabetta Ferracini è tornata a vivere e a lavorare ma anche ad ottenere degli importanti riconoscimenti come il Microfono d’Oro, riconoscimento ideato e condotto dal giornalista Fabrizio Pacifici. A Il Messaggero, la donna ha raccontato la soddisfazione per tale premio frutto del suo lavoro a Rai Isoradio con il programma ‘In viaggio con Elisabetta’, iniziato nel 2022.

Elisabetta Ferracini e il ritorno dopo 15 anni d’assenza

Sul premio Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, ha spiegato: “Ha grande valore per me, innanzitutto perché significa essermi rimessa in pista. È con questo programma che ho ricominciato a lavorare. Venivo da un lungo periodo di fermo, ho preso la scelta di rimanere a casa e fare la mamma e la compagna a tempo pieno. Poi è arrivata questa possibilità, ma dopo 15 anni ricominciare non è stato semplice”.

La donna ha voluto sottolineare come il successo del programma vada condiviso anche con un’altra persona: “[…] Ho ideato e scritto questo programma insieme a Nicola Carraro, marito di mia madre”, ha detto la Ferracini con orgoglio e grande sincerità.

Il sogno per il futuro

Nel corso dell’intervista non sono mancati passaggi anche in chiave futura e sul sogno nel cassetto: “Essendo un po’ ipocondriaca, il mio sogno sarebbe un programma di salute e medicina, ‘I consigli di Elisabetta’”, ha detto. “Una cosa ironica, non pesante, con i grandi professori della medicina italiana protagonisti. Mi piacerebbe farlo in tv o con un podcast dal vivo, perché non amo la guerra degli ascolti, anzi. Mi piace l’autonomia che mi sono ricavata”, ha aggiunto la Ferracini.