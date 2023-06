Sono passate poche settimane dalla scomparsa di suo marito e Elisabetta Ferracini ha deciso di ricordarlo in modo speciale.

Un mese difficile quello di giugno per la famiglia di Mara Venier ed in particolare per la figlia, Elisabetta Ferracini, che ha subito un pesantissimo lutto: la morte del marito Pier Francesco Forleo. La Zia della tv era anche stata protagonista di un grosso ed emozionante saluto durante una puntata di Domenica In nella quale era scoppiata in lacrime per la perdita. Adesso, la figlia ha deciso di dedicare un tatuaggio al compianto compagno.

Elisabetta Ferracini, il tatuaggio per Pier Francesco Forleo

Elisabetta Ferracini

Sta cercando di tornare alla normalità dopo il pesante lutto. Ed è anche per questo che la Ferracini ha preso parte alla festa per l’anniversario di nozze di sua madre Mara e di Nicola Carraro, lasciandosi andare a qualche ora di svago, per lo meno mentale. La donna era circondata da tutti i suoi affetti e nelle stories della serata, dove non ha mostrato alcun momento particolare se non un augurio per sua mamma, ecco apparire però in primo piano l’avambraccio dove spiccava un nome tatuato: Pier.

Esattamente, Elisabetta ha deciso di non dimenticare mai il suo compianto marito e di farselo incidere sulla pelle. Un gesto d’amore e di grande emozione per lei che per esprimere il suo dolore, almeno via social, aveva atteso alcuni giorni dopo la morte dell’uomo e poi si era lasciata andare ad un “Ciao amore mio”.

Di seguito, invece, quello che era stato un saluto al proprio amato tramite un post Instagram:

