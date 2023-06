Altro momento di tensione in tv con Tiberio Timperi protagonista. Questa volta è il conduttore a cercare di far moderare certi termini.

Da ‘Uno Mattina in Famiglia’ a ‘Uno Mattina Estate’, il risultato non cambia. O quasi. Dopo le recenti polemiche andate in scena in diretta tv tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, ecco il conduttore di nuovo protagonista, questa volta in veste di moderatore di un dialogo tra due ospiti che stava andando oltre certi canoni concessi. La frase sulle donne ha fatto arrabbiare il presentatore, costretto ad intervenire.

Tiberi Timperi interviene dopo una frase sulle donne

Tiberio Timperi

Nel corso della recente puntata di Uno Mattina Estate, Timperi si è trovato a dover intervenire a più riprese per cercare di moderare un dialogo tra i suoi ospiti. Il conduttore stava ascoltando le parole del sociologo Domenico De Masi e quelle dell’esperta di statistiche Laura Sabbadini.

Il discorso era incentrato su alcuni dati che mettevano in evidenza come una certa di genitori è single e di come stiano aumentando le donne anziane vedove.

“Aumentano le donne anziane che vivono sole. Si sposano con una alta differenza d’età col proprio marito e hanno una speranza di vita più lunga. Questo significa che passano l’ultima fase da vedove, sole”, ha spiegato l’esperta di numeri.

Da qui alcune frasi davvero particolari del sociologo: “In Italia abbiamo 800 mila vedovi e 3.5 milioni di vedove. La professoressa non lo ha detto furbescamente. Le donne campano quattro anni più dei maschi, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute”.

L’andamento del dialogo non è piaciuto al presentatore con Timperi che ha rimproverato l’uomo: “Professore, attenzione a quello che dice”. E ancora, quando i due ancora continuavano su questo trend, ecco un nuovo intervento che ha messo fine alla discussione per evitare ulteriori “scivoloni”.

Di seguito anche il post Twitter con le parole e l’intervento del conduttore:

"Le donne sono sfruttate ma lo sfruttamento fa bene alla salute" #unomattinaestate pic.twitter.com/gO5EhzdNya — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 29, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG