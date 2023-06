Come stanno le cose tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. Le parole del ragazzo fanno chiarezza sul loro rapporto.

Lei ha vinto l’ultima edizione del GF Vip, lui si era intrufolato nel reality proprio per provare a riagganciare i rapporti con la ragazza. Stiamo parlando di Nikita Pelizon e Matteo Diamante tra cui, a quanto pare, è finita definitivamente. Il loro rapporto aveva fatto parlare a lungo, tra alti e bassi e tira e molla, ma adesso è il ragazzo a voler rispondere ai fan e chiarire come stanno le cose.

Nikita Peòizon e Matteo Diamante: storia chiusa?

Nikita Pelizon

Come detto, a far chiarezza sul rapporto tra i due ragazzi ci ha pensato Diamante in alcune stories Instagram condivise in queste ore e riportate da Leggo: “Io e Nikita non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno. Io e lei siamo connessi, ci capiamo con un solo sguardo e sappiamo ciò di cui necessita l’altro”.

Eppure tutto questo sembra non essere stato abbastanza per andare avanti: “Ma essere connessi non basta. Nei momenti in cui stavamo insieme era tutto perfetto, ma io ho bisogno di stabilità ed esclusività. C’è chimica, attrazione e tanto bene. Non saremo mai amici, siamo sempre stati amici speciali”.

Insomma, a quanto pare, i due hanno deciso di mettere una pietra sopra in modo definitivo alla relazione. Nonostante il bene e il feeling, non sempre si arriva al lieto fine.

Staremo a vedere se effettivamente sarà così oppure ci saranno sorprese più avanti.

Di seguito anche un post Instagram con entrambi protagonisti:

