Il mondo intero conosce e ha seguito le vicende tra Amber Heard e l’ex marito Johnny Depp. Ma adesso, dopo un periodo lontana dai riflettori, la donna è tornata alla ribalta mostrandosi in pubblico al Taormina Film Festival. Al suo fianco un noto attore italiano: Luca Calvani. Amicizia o qualcosa in più?

Amber Heard accanto a Luca Calvani: le foto

Come detto, dopo qualche tempo lontana dai riflettori a seguito della nota vicenda con l’ex Depp, la Heard ha deciso di riapparire in pubblico e lo ha fatto durante l’evento del Taormina Film Festival. Qui si è mostrata in compagnia dell’attore italiano Luca Calvani.

In tanti si sono subito domandati cosa ci sia tra loro vista anche la grande complicità e naturalezza nello stare l’uno accanto all’altro. La risposta, per ora, è quella che l’attore ha dato: “Pur sentendoci frequentemente, non avevamo avuto modo di vederci. Ma è stata una grande emozione abbracciarla venerdì scorso. Grande la gioia di ritrovare il suo spirito e la sua vitalità inalterati”, le parole riprese da Novella 2000. “Subire un assalto mediatico di quella magnitudo avrebbe annientato chiunque, ma Amber ha dimostrato un coraggio e una resilienza incredibili. Sono felice che sia venuta a Taormina, riportando il focus dei media sul suo lavoro”.

Insomma, Calvani ha confermato solo un’amicizia, come già in precedenza dichiarato. Ma sarà davvero così? Intanto sui social sono diversi i post che riguardano i due attori. E c’è chi già li vede come una bellissima coppia…

