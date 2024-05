Al Bano è determinato a calcare (per l’ultima volta) il palco dell’Ariston e fa un appello al direttore artistico Carlo Conti!

L’annuncio del direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 è arrivato solo da pochi giorni e già sono giunti appelli su appelli da parte di artisti che sperano di esibirsi. Tra questi c’è anche Al Bano, da poco reduce da una delle esibizioni che più ha fatto storcere il naso al pubblico.

Ma adesso il cantante pugliese vuole rifarsi e punta al palco dell’Ariston, per l’ultima volta.

Al Bano: “Ho stonato, ma voglio tornare a Sanremo”

Il cantante di Cellino San Marco aveva rivelato a Domenica In: “Quest’anno sarei dovuto essere in gara. Esibirsi come ospite è prestigioso, ma la competizione è un’altra cosa. I patti erano quelli. Il signor Amadeus non li ha rispettati“.

In una recente intervista a Gente il cantante ha affrontato la polemica sulla sua ultima esibizione in occasione della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Carrisi ammette “È vero ho stonato” ma aggiunge anche “Ma vi prego… Fatemi tornare per l’ultima volta in gara a Sanremo!“.

Romina Power Albano Carrisi

Il legame tra il cantante e il palco dell’Ariston è molto profondo. Chissà se Carlo Conti accoglierà il suo appello.

Al Bano e il Festival di Sanremo

Albano Carrisi e il Festival di Sanremo condividono una grande storia. Infatti, il cantante ha partecipato a ben 15 edizioni della kermesse canora più importante d’Italia. Di queste, dieci volte si è esibito da solo e ben cinque con l’ex moglie Romina Power.

Non sono, poi, mancate le occasioni in cui si è presentato come super ospite in una delle serate del Festival, ma per Albano non è abbastanza.

Infatti, il cantante sogna di tornare in gara, nel pieno della competizione, almeno per l’ultima volta. Non ci rimane che aspettare per scoprire se Carlo Conti esaudirà il suo desiderio.