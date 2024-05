Noemi Bocchi è incinta? Spuntano le segnalazioni di una possibile gravidanza che porterebbe Totti a quota quattro figli!

Noemi Bocchi e Francesco Totti fanno sul serio e lo dimostrano i continui viaggi di coppia e i momenti che trascorrono l’uno con la famiglia dell’altra. Ormai sono una famiglia allargata a tutti gli effetti, famiglia che potrebbe crescere ancora.

Infatti, il settimanale Gente ha pubblicato alcuni scatti che rivela un pancino sospetto della Bocchi. L’ex capitano della Roma arriverà a quota quattro figli?

Totti e Noemi Bocchi allargano la famiglia? Le indiscrezioni

Mentre qualche settimana fa si parlava di una possibile proposta di matrimonio in arrivo, oggi c’è un’altra grande novità. Il settimanale Gente, infatti, ha rivelato alcuni scatti in cui mostra un pancino sospetto.

Nelle foto si vede Noemi Bocchi sul campo di padel che scopre “Quella piccola, dolce e nemmeno troppo nascosta rotondità“.

Noemi Bocchi

Si legge ancora sul settimanale: “La mano di Noemi si sposta spesso sul ventre, quasi a volerlo proteggere. E dalla sua t-shirt nera si intravede quel rigonfiamento che accende fantasie e sospetti“.

Non ci resta quindi che attendere un possibile futuro annuncio che, se la notizia della gravidanza dovesse rivelarsi vera, potrebbe giungere nelle prossime settimane.

Ma intanto c’è un altro attesissimo appuntamento per Totti, e riguarda l’ex moglie Ilary Blasi.

Totti-Blasi: l’attesa udienza del 31 maggio

Il 31 maggio è una data importante per gli ex coniugi Totti e Ilary Blasi, perché avrà luogo l’attesissima udienza in tribunale, in cui verrà presentata la lista dei testimoni.

Tra questi potrebbe spuntare il nome di un secondo presunto amante di Ilary e no, non si tratta di Cristiano Iovino, il famoso personal trainer del “caffè”.

I fan della coppia sono in attesa dei prossimi colpi di scena della vicenda, ma soprattutto ora aspettano una conferma (o una smentita) sulle voci della presunta gravidanza di Noemi Bocchi.