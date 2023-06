Neppure Alessia Marcuzzi è immune agli attacchi degli haters. Tutta colpa di una serie di foto in cui sorride “troppo”…

Incredibile ma vero: Alessia Marcuzzi e il suo sorriso hanno generato diversi commenti negativi e di critica nei suoi confronti. Sì, avete capito bene, la showgirl è stata presa di mira sui social perché alcune foto pubblicate hanno dato l’impressione di essere “finte” e “forzate”.

Alessia Marcuzzi, le accuse degli haters

Alessia Marcuzzi

Sebbene il suo marchio di fabbrica sia il sorriso, e il grande entusiasmo e solarità l’abbiano sempre contraddistinta, la bella Alessia Marcuzzi non è stata immune, nelle ultime ore, a delle critiche piuttosto particolari che vedono protagonista proprio il suo modo di sorridere…

La conduttrice, seguitissima da oltre 5 milioni e mezzo di fan su Instagram, ha condiviso un post con due foto nelle quali è ritratta, come al solito, mentre ride e si diverte.

Due scatti in cui per diversi utenti, però, quel sorriso è “finto”. “Ma perché sei così bella però forzi il sorriso?”, “Non capisco perché sti sorrisi forzati”. “Non voglio criticarti ma solo non essere troppo costruita”.

Al netto di alcuni commenti come questi, va detto che per la showgirl sono arrivati moltissimi altri pareri: “Sei l’amore in persona”, “Wow, fermi tutti: è arrivata la bellezza”, “Sempre belissima e sorridente. Brava”.

Insomma, probabilmente la bella Alessia si farà scorrere quei pochi messaggi degli haters e si concentrerà più su quelli positivi.

Di seguito anche il post Instagram sotto al quale è possibile leggere tantissimi commenti relativi a quanto raccontato:

