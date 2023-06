I primi passi nella moda, la famiglia e anche alcune rivelazioni decisamente intime. Il racconto della bellissima Laetitia Casta.

Una modella ricercatissima, oltre che attrice e madre. Parliamo di Laetitia Casta che al Corriere della Sera ha parlato di sé a 360°. Non solo il lavoro, con i primi passi fatti nella moda più per “gioco” e per compiacere alla famiglia, ma anche delle confessioni piuttosto particolari lato intimo…

Laetitia Casta: la moda, la famiglia e l’intimità

Laetitia Casta

Nel corso dell’intervista si inizia col primo approccio al mondo della moda, per gioco, quando ancora non si rendeva conto del tipo di ragazza, splendida, che era: “Io ero una ragazzina molto timida, non parlai con nessuno del concorso. Ma la notizia venne fuori, le mie amiche di scuola cominciarono a prendermi in giro, perché ha vinto lei e non noi, dicevano. Io non capivo perché i maschi, quando avevo 13 anni, cominciavano a guardarmi, pensavo di avere chissà quali difetti”, ha raccontato la Casta.

E invece era, già all’epoca, bellissima. Una bellezza che di lì a poco l’avrebbe portata a fare i primi passi anche a livello intimo: “Non mi sono mai innamorata di una donna, ma la scoperta della sessualità è avvenuta con una ragazza. Fu come quando si gioca al dottore e all’infermiera. Oggi c’è una nuova generazione più profonda e libera. Si ama l’anima, non il fatto di essere uomo o donna”.

Non manca anche un passaggio sul suo essere madre: “Che mamma sono? Una donna libera e i miei bambini lo vedono ogni giorno. Mi fa orrore lo stereotipo della madre perfetta, i cliché: io sono attratta dal lato femminile degli uomini”.

Di seguito anche un recente post Instagram della modella:

