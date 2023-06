Una scelta molto particolare per il noto cantante Alvaro Soler che un mese dopo aver celebrato le nozze lo ha svelato al suo pubblico.

Lontani dalle luci dei riflettori e dai paparazzi. Così Alvaro Soler e Melanie Kroll hanno scelto di unirsi in matrimonio senza dirlo a nessuno o, per lo meno, senza informare la stampa. Il noto cantante e la modella hanno, infatti, annunciato di essersi detti il fatidico “sì” solamente in queste ore. Oltre un mese dopo il rito.

Alvaro Soler si è sposato con Melanie Kroll

Alvaro Soler

Come detto, il cantante e la nota modella e insegnante di fitness si sono sposati circa un mese fa, precisamente il 23 maggio. L’annuncio, però, hanno deciso di farlo solamente un mese dopo. In queste ore, infatti, con un post condiviso, i due hanno mostrato le immagini del matrimonio.

Alvaro e Melanie hanno tenuto tutto in gran segreto fino ad ora quando, evidentemente, non hanno resistito a far vedere a tutti la propria gioia. Negli scatti condivisi, ecco la coppia super felice e sorridente proprio nel giorno delle nozze.

La location non è stata rivelata da nessuno dei due e neppure sembrano esserci indizi, a conferma che comunque il cantante e la neo moglie vogliano continuare a mantenere una certa privacy.

Ad ogni modo si può vedere un romanticissimo scatto con la frase: “Sì, lo vogliamo”. Tantissimi i messaggi di auguri e di affetto arrivati alla coppia, anche da amici che sono rimasti sorpresi.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dai novelli sposi:

Riproduzione riservata © 2023 - DG