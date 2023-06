Basta una foto insieme per far nascere curiosi rumors: Antonino Spinalbese è stato visto con una ex recente naufraga dell’Isola dei Famosi.

Lui ha fatto quest’anno il GF Vip, lei ha appena concluso l’esperienza all’Isola dei Famosi. In entrambi i casi sono stati tra i volti più chiacchierati dei rispettivi reality. Di chi stiamo parlando? Di Antonino Spinalbese e di Helena Prestes che sono stati pizzicati insieme, apparentemente non da soli, e hanno subito fatto parlare, specie per i loro trascorsi…

Antonino Spinalbese insieme a Helena Prestes: la foto

Antonino Spinalbese

Sebbene non sia chiaro in quale contesto i due siano stati beccati insieme, Spinalbese e la Prestes stanno facendo parlare di loro. I due, infatti, sono stati immortalati durante una serata mentre, fianco a fianco, si divertivano, sembra, a giocare a biliardino.

Di per sé nessuna notizia. Se non fosse che tra loro c’è un precedente. Infatti, i due per qualche tempo si erano frequentati senza, però, andare oltre qualche uscita. A raccontarlo era stata la modella ex recente naufraga dell’Isola dei Famosi: “Il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci. Questo dal primo giorno che ci siamo visti. Era davvero impossibile star tranquilli”, le sue dichiarazioni a GF Vip Party durante il reality in cui era impegnato appunto l’ex di Belen.

Al momento, comunque, non si hanno particolari notizie in merito ad un ipotetico nuovo tentativo di liaison. Staremo a vedere se ci saranno nuovi “avvistamenti”.

Di seguito anche il post Twitter di un utente con lo scatto dei due:

