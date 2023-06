Attento, premuroso ma anche molto orgoglioso del suo Santiago: Stefano De Martino si racconta nelle vesti di padre.

Sempre molto attenzionato dalle cronache rosa e dello spettacolo, a Grazia, Stefano De Martino ha mostrato un lato di sé inedito e che lo vede essere un padre attento, premuroso e molto orgoglioso verso il suo Santiago, primogenito avuto con Belen Rodriguez.

Santiago orgoglio di papà Stefano De Martino

Stefano De Martino

Si parte subito da un confronto tra quello che era De Martino a 10 anni e il suo ragazzo Santiago oggi: “Lo vedo molto più grande di come ero io a 10 anni. Forse i computer, Internet hanno reso i bambini di oggi più veloci, smart”, ha spiegato il ballerino e conduttore tv.

“Lo vedo sensibile all’arte, è creativo, disegna molto. Non so se si tratta di un qualcosa che ha ereditato a livello genetico o se dipenda dal fatto che in casa ha sempre respirato questo tipo di atmosfera. Frequentare una scuola americana, poi, ha influito sulla sua mentalità”, ha aggiunto.

E ancora: “Pensa in grande e questo, forse, lo aiuterà a mettere a frutto i suoi talenti. Poi è già bilingue, ha a disposizione il mondo intero per realizzare i suoi sogni”.

Non manca anche un timore da papà e, allo stesso tempo, anche un insegnamento che, invece, Stefano cerca di dargli sempre per fargli avere la stessa fame di successo, quell’ambizione di voler essere migliore: “Quello che posso fare è fargli capire che non deve dare per scontato ciò che ha. Se mi dice che gli piace una certa cosa, gli rispondo: ‘Ok, l’avrai se a scuola riesci a ottenere questo o quest’altro risultato’. La differenza è che quando ero bambino io non bastava prendere bei voti: se una cosa non ce la potevamo permettere non arrivava”.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore con suo figlio:

