Critiche a Giorgia Soleri dopo un post Instagram. L’influencer è stata presa di mira per dei comportamenti dopo la rottura con Damiano David.

Prima la rottura con Damiano David, frontman dei Maneskin, poi le frasi sulla non monogamia tra loro e adesso una nuova polemica. Giorgia Soleri continua a far parlare, almeno gli haters, e lo fa per alcuni recenti contenuti condivisi sui social in cui, per alcuni, è “troppo scoperta”…

Giorgia Soleri presa di mira sui social

Giorgia Soleri

Sebbene sia molto seguita e si batta per molte giuste cause, per la verità Giorgia Soleri non ha mai attirato completamente le simpatie del mondo social. Ancora meno, a quanto pare, dopo la rottura con Damiano David. La conferma è arrivata da una serie di commenti ad un suo recente post nel quale parecchi utenti l’hanno accusata di aver preso una strada più “audace” mostrandosi maggiormente a livello fisico.

L’influencer e attivista ha condiviso alcune foto nelle quali pubblicizzava un olio per il corpo e lo ha fatto in mutande e reggiseno. Ed è proprio questo che ha portato diversi suoi seguaci a criticarla: “Da quando sei single si vedono sempre le te**e”, ha scritto uno.

Altri hanno dato seguito a questa critica: “Sempre più scoperta senza Damiano”. Alcuni hanno fatto ironia in modo diverso: “Almeno Wanna Marchi non faceva l’attivista”.

Qualcuno si è concentrato, invece, su quella che sarebbe una contraddizione per la Soleri, ovvero pubblicizzare dei prodotti per togliere dei difetti estetici da parte sua che, da tempo, fa battaglie di body positivity e accettazione del proprio fisico. Insomma. Chi più ne ha più ne metta…

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con i vari commenti negativi:

