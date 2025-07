Uno dei volti di Temptation Island, Vittorio Collina, si è sposato: un nuovo inizio dopo la rottura con Katia Fanelli.

I volti storici di Temptation Island hanno lasciato il segno, e c’è chi, a distanza di anni, ricorda le loro storie. Tra questi c’è Vittorio Collina, che ha partecipato al programma insieme alla sua fidanzata dell’epoca, la frizzantina Katia Fanelli (quella di “Fotonico“, per intenderci).

La storia tra i due si era conclusa proprio grazie al programma, che ha messo in luce le profonde differenze caratteriali della coppia. Ma adesso Collina ha definitivamente voltato pagina, convolando a nozze con la sua compagna Victoria Biguzzi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Vittorio Collina, ex volto di Temptation Island, si è sposato

Vittorio Collina ha voltato pagina ormai da tempo e ora si è ufficialmente sposato con Victoria Biguzzi, la donna che ha conosciuto dopo la fine della sua relazione con Katia Fanelli.

Il matrimonio è stato celebrato in una tenuta a Forlì, in una giornata emozionante in cui la coppia ha anche battezzato la loro bambina, Charlotte, nata nel settembre 2024.

Sui social, i due hanno condiviso le immagini del lieto evento, accompagnate da un messaggio di ringraziamento rivolto a familiari, amici e professionisti che hanno contribuito a rendere la giornata perfetta: “Non potevamo desiderare un matrimonio/battesimo migliore”.

La fine della storia con Katia Fanelli a Temptation Island

La notorietà di Vittorio Collina è legata soprattutto alla sua partecipazione a Temptation Island, reality show dei sentimenti, dove fece coppia con Katia Fanelli. Il loro percorso nel programma si concluse con la decisione di Vittorio di interrompere la relazione durante l’ultimo falò di confronto, accusando la fidanzata di aver calpestato i suoi sentimenti.

Nonostante i tentativi di Katia di recuperare il rapporto, Vittorio dichiarò poco dopo la fine del programma di essere certo della sua scelta.

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Vittorio Collina ha costruito una nuova vita, lontano dal clamore mediatico. Con Victoria Biguzzi ha trovato stabilità e serenità, diventando padre e ora anche marito. La cerimonia ha segnato un momento importante per la coppia, che ha scelto di celebrare insieme matrimonio e battesimo, rendendo il giorno ancora più speciale.