Dopo i continui rumors arrivano nuove indiscrezioni: Gianni Sperti potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne nella prossima edizione.

Da quando si è conclusa l’avventura come tronista di Tina Cipollari hanno preso a rincorrersi voci sul possibile trono di Gianni Sperti a Uomini e Donne. Infatti, dopo anni da opinionista, Sperti potrebbe presto sedersi sulla famosa poltrona rossa del celebre dating show.

Già da mesi circolano rumors su questa attesissima svolta nel programma, ma adesso una nuova indiscrezione ha alimentato le speranze dei fan di Uomini e Donne. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Gianni Sperti a Uomini e Donne: una nuova avventura per l’opinionista

L’indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo Tv, che ha rivelato in anteprima la possibile trasformazione del celebre volto del dating show di Canale 5 in tronista ufficiale della prossima stagione. Una scelta che seguirebbe quella, già annunciata, di Tina Cipollari, altra storica opinionista che ha accettato di mettersi in gioco per trovare l’amore davanti alle telecamere.

Nonostante solo un anno fa Gianni avesse dichiarato di non sentirsi pronto per un’esperienza simile – “Non so gestire bene le emozioni” aveva detto – oggi le cose sembrano essere cambiate. A Verissimo, il ballerino ha ammesso: “Il mio psicanalista dice che sono pronto. Ho ancora qualche attacco d’ansia, ma credo sia il momento giusto per lasciarmi andare“.

Una nuova consapevolezza che, secondo Nuovo Tv, lo renderebbe il candidato ideale per sedere sul trono.

Un trono senza etichette: chi scenderà per Gianni

Una delle questioni che più incuriosisce il pubblico riguarda le persone che potranno corteggiarlo. Gianni Sperti non ha mai voluto rivelare pubblicamente il proprio orientamento sessuale, sottolineando: “Basta alle etichette, gli esseri umani vanno divisi in buoni e cattivi, non in altro“.

Di conseguenza, il suo potrebbe essere il primo trono “senza etichette” nella storia di Uomini e Donne, con un parterre misto pronto a conquistarlo a prescindere dal genere.

L’intenzione di Maria De Filippi sembra chiara: rinnovare profondamente Uomini e Donne, dando spazio anche ai volti storici del programma.

Dopo la delusione per l’uscita di scena di Ida Platano, la conduttrice starebbe puntando su Cipollari e Sperti per rilanciare il trono over e quello classico, con l’obiettivo di riportare autenticità e nuove emozioni nel dating show.

Al momento non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte di Mediaset o della redazione del programma, ma gli indizi sono tanti e la curiosità è alle stelle.