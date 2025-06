Barbara De Santi, volto di Uomini e Donne, torna sui social per aggiornare i fan sulle condizioni di salute della sorella dopo l’incidente.

Barbara De Santi, nota al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è riapparsa sui social dopo un periodo di assenza causato da un gravissimo evento familiare. La sorella Simona, infatti, è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Ricoverata in terapia intensiva, la sua vita è stata appesa a un filo per giorni. Ma ora la dama del programma di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e rivelare ai fan come stanno le cose.

Barbara De Santi rompe il silenzio

Dopo il silenzio iniziale, l’ex dama ha voluto ringraziare i suoi fan per la vicinanza e le preghiere: “Grazie alle vostre preghiere e alla vostra energia… mia sorella da ieri ha avuto qualche leggero miglioramento“, ha scritto Barbara in una storia Instagram che ha commosso i suoi oltre 200 mila follower.

In un momento così delicato, Barbara non è sola. Accanto a lei c’è l’amica di sempre Anna Luisa Monti, conosciuta proprio durante il percorso nel dating show di Canale 5.

Le due donne, oltre ad aver trovato l’amore grazie a Uomini e Donne, Anna con Salvio e Barbara con Ruggiero, hanno continuato a coltivare una forte amicizia.

Il pubblico di Uomini e Donne si stringe attorno a Barbara

Le due coppie si sono mostrate più volte unite anche dopo la fine del programma, condividendo momenti felici e quotidianità sui social. Oggi, Anna non fa mancare la sua vicinanza a Barbara, supportandola in questo periodo difficile con la discrezione e l’affetto di una vera amica.

Il pubblico affezionato di Uomini e Donne non ha fatto mancare il proprio affetto. Messaggi di incoraggiamento e solidarietà continuano ad arrivare da tutta Italia, dimostrando quanto Barbara sia amata e quanto il programma continui ad avere un impatto forte anche fuori dagli studi televisivi.

L’augurio è che le condizioni di Simona continuino a migliorare e che Barbara possa presto condividere buone notizie con chi la segue con affetto.