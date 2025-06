Sparita dai social per qualche tempo, Barbara De Santi di Uomini e Donne ha spiegato brevemente la grave situazione accaduta in famiglia.

Era tornata di recente a Uomini e Donne prima della pausa estiva per raccontare della sua relazione felice con Ruggiero. Adesso, per Barbara De Santi è momento molto complicato a causa di un “gravissimo incidente” che è stato subito da sua sorella. Il volto del dating show era sparito per qualche tempo dai social ed è tornato solo per informare della situazione.

Barbara De Santi fuori da Uomini e Donne con Ruggiero

Dopo essere stata per diverse stagioni uno dei volti più discussi di Uomini e Donne, anche per Barbara De Santi c’era stato il lieto fine. La dama del dating show, infatti, era riuscita a trovare un cavaliere in grado di comprenderla e volerle bene, Ruggiero. I due sono usciti insieme dalla trasmissione e da poco vi hanno fatto ritorno per raccontare alcuni dettagli della storia.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

La De Santi, al ritorno nello studio di UeD, è stata sincera e diretta come sempre e ha sottolineato come le cose con il cavaliere stessero andando per il verso giusto al netto di qualche normale incomprensione di percorso.

L’incidente alla sorella

Le buone notizie di coppia, però, adesso devono fare i conti con le questioni personali della famiglia della dama. Infatti, diversi utenti hanno notato alcuni giorni di silenzio social di Barbara chiedendo se fosse accaduto qualcosa. La donna ha deciso di rispondere svelando che sua sorella, purtroppo, è stata vittima di un “gravissimo incidente“.

“In questi giorni sono assente perché purtroppo mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente qualche giorno fa”, ha detto la De Santi come riportato da TvBlog. “Chiedo a tutti una preghiera per Simona. Vi terrò aggiornati e spero di darvi delle belle notizie”.

La speranza è quella, ovviamente, di avere al più presto aggiornamenti positivi sulle condizioni della donna.