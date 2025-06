Il successo e la bravura di Stefano De Martino devono fare i conti con diversi commenti: spicca la frecciata di un noto conduttore Rai.

Si sprecano, ormai, i rumors in tema flirt su Stefano De Martino, avvistato anche nelle ultime ore con una misteriosa bionda su una barca. Ma il conduttore fa parlare anche per altre ragioni legate alla sua carriera. Dopo aver fatto il pieno di complimenti per il successo con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, ecco un commento non troppo felice nei suoi confronti da parte di Piero Chiambretti che ha avuto modo di parlare anche di Alfonso Signorini.

Piero Chiambretti su Alfonso Signorini

Intervento nel forma ‘Lo Sgabuzzino’ con Riccardo Bocca su YouTube, Piero Chiambretti ha affrontato diversi argomenti legati al mondo dello spettacolo e del piccolo schermo. Tra i vari passaggi, il focus è stato su due colleghi: Alfonso Signorini e Stefano De Martino. Sul primo, Chiambretti ha spiegato la sua visione, soprattutto in ottica Grande Fratello.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Credo che lui faccia il Grande Fratello perché è pagato molto bene, credo che sia un fatto anche economico. L’atteggiamento culturale che ha, partendo dal suo background, è un’altra persona rispetto a quella che vediamo su Canale 5”, ha detto.

Il commento su Stefano De Martino

Ma l’attenzione è stata posta soprattutto su De Martino e il suo successo. In questo senso, visti i grandi paragoni con alcuni grandi conduttori, a Chiambretti è stato chiesto se ritenesse il presentatore “un fenomeno”.

La risposta è stata diretta e sincera: “Credo che sia una novità più che un fenomeno“, ha tenuto subito a precisare. E ancora: “[…] La simpatia del napoletano, il bel ragazzo, il modo guascone di interpretare il suo ruolo di conduttore – a differenza di Amadeus che era quello precedente – lo ha certamente aiutato. Poi c’è da dire anche che la forte attenzione che ha la Rai nei suoi confronti indubbiamente lo aiuta, farà strada”.