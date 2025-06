Stefano De Martino avvistato sullo yacht con Caroline Tronelli: tra lusso e passioni, spunta la “preferita” del conduttore.

Dopo i rumors del presunto flirt con Angela Nasti e un altro con Gilda Ambrosio, ora Stefano De Martino avrebbe un’altra fiamma. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, è stato paparazzato in Sardegna in compagnia di Caroline Tronelli, giovane ereditiera lontana dal mondo dello spettacolo ma ben nota per il suo stile di vita lussuoso. Le immagini, diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, hanno fatto rapidamente il giro dei social, accendendo i riflettori su una presunta frequentazione molto hot. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Le immagini parlano chiaro: è lei la sua preferita

Nelle foto condivise da Rosica, Stefano De Martino appare rilassato a bordo di uno yacht, con Caroline Tronelli seduta sulle sue gambe.

Il dettaglio del tatuaggio sul polpaccio non lascia spazio a dubbi sull’identità del conduttore. Rosica ha dichiarato che De Martino starebbe frequentando tre ragazze contemporaneamente, ma Caroline sarebbe la sua “preferita”.

Stefano de Martino

A differenza delle altre, con cui si tratterebbe solo di cene occasionali, Caroline lo accompagnerebbe anche nei viaggi all’estero, secondo quanto riferito dall’esperto di gossip.

La versione di Alessandro Rosica: “Scene hot, fate meno baldoria”

Sempre secondo Rosica, i due si conoscerebbero da anni e la ragazza proviene da una famiglia molto facoltosa, tanto che lo yacht immortalato nelle foto apparterrebbe proprio alla sua famiglia.

L’esperto ha inoltre raccontato che le effusioni tra Stefano e Caroline sarebbero state particolarmente intense: “Mi hanno detto che solo oggi hanno consumato tre volte” ha rivelato nelle storie su Instagram, lanciando anche un appello ironico: “Fate meno baldoria“.

Al momento, Stefano De Martino non ha commentato la vicenda. Secondo le fonti, però, il conduttore sarebbe felicemente single e intenzionato a godersi l’estate tra una città e l’altra, senza legami ufficiali. A Napoli, Roma e ora in Sardegna, De Martino sembrerebbe non volersi fermare. Ma sarà davvero Caroline Tronelli la donna destinata a conquistare il suo cuore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.