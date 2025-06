Meghan Markle, il post per la piccola Lilibet: le foto inedite mai mostrate prima

In occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet Diana, Meghan Markle ha pubblicato alcuni scatti inediti mai mostrati prima.

Solamente pochi giorni fa era finita nel mirino della critica con l’accusa di “sfruttare il volto di Lady Diana”. Ora, invece, Meghan Markle è tornata a far parlare di sé e della sua famiglia in occasione del quarto compleanno della piccola Lilibet Diana. La donna, moglie del Principe Harry, ha mostrato delle foto inedite accompagnate da una dolce dedica.

Meghan Markle e il compleanno di Lilibet

Spesso chiacchierata per i suoi impegni lavorativi e alcune dichiarazioni spesso in contrasto con la Corona Inglese, Meghan Markle è tornata a far parlare per questioni decisamente più belle ed emozionanti. In questo senso, in occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la donna ha voluto omaggiarla con un pensiero speciale.

Meghan Markle – www.donnaglamour.it

La Duchessa di Sussex ha optato per condividere alcune foto inedite relativa alla piccola, una di quando era nata e una attuale. In precedenza, la Markle aveva fatto lo stesso con l’altro figlio, il più grande, Archie. In entrambe le circostanze, immediate le tante reazioni.

Le foto e la dedica

Tramite un post su Instagram, come detto, Meghan ha scritto: “Buon compleanno alla nostra bellissima ragazza! Quattro anni fa oggi è entrata nelle nostre vite – e ogni giorno è sempre più luminoso e migliore grazie a questo. Grazie a tutti coloro che mi mandano affetto e festeggiano il suo giorno speciale!”. Ad accompagnare il pensiero unico ed emozionante, come anticipato, anche due foto in bianco e nero. La prima immortala la Duchessa del Sussex abbracciata alla figlia, con capelli scompigliati dal vento e mare sulle sfondo mentre la seconda è uno scatto che risale alle prime ore di vita di Lillibet. Un’immagine mai fatta vedere prima e che ha portato diversi utenti a commentare con affetto e dolcezza il contenuto condiviso dalla donna.