Un terribile lutto ha colpito il mondo del giornalismo con particolare riferimento a Rai e Radio: è morto a 83 anni Giancarlo Santalmassi.

Un altro terribile lutto ha colpito il mondo Rai in queste ore dopo quello del noto attore. Adesso, è il giornalismo a piangere la dipartita di Giancarlo Santalmassi, tra le altre cose volto storico del Tg2. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe deceduto all’età di 83 anni la notte scorsa dopo essere stato ricoverato nella clinica romana Quisisana.

Morto Giancarlo Santalmassi

Tra le fila della Rai fu prima inviato per Tv Sette, successivamente redattore al Tg 2 ed in fine divenne il primo giornalista a condurre il telegiornale, oltre a diverse trasmissioni di approfondimento. Nel 1994 Santalmassi arrivo a Radio Rai, per la quale fondò e condusse la trasmissione Zapping. Nel 1998 il passaggio al Gruppo Il Sole 24 Ore, dove dal 2000 diresse Radio 24. Tra gli ultimi step della sua carriera quello che lo vide diventare direttore, dal 2013, del quotidiano di informazione digitale Inpiù.

Il cordoglio della Rai

Oltre ai tantissimi messaggi di cordoglio da parte di chi ha avuto modo di conoscere il giornalista, è giunta anche una nota ufficiale della Rai per salutare il compianto 83enne. L’amministratore delegato e il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi e Roberto Sergio, con il Consiglio di amministrazione, a nome dell’azienda, hanno espresso ai familiari il proprio “cordoglio”, definendo Santalmassi “volto storico dell’informazione Rai e, dal sequestro Moro all’attentato a Giovanni Paolo II, testimone di alcuni dei momenti più drammatici del secolo scorso. Una passione per il giornalismo e un rigore nella narrazione messi al servizio della Rai anche come direttore della Radio”.