Belve Crime, Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti sul caso Yara

La prima intervista di Belve Crime di Francesca Fagnani è pronta a stupire: la giornalista a confronto con Massimo Bossetti sul caso Yara Gambirasio.

L’edizione classica di Belve su Rai 2 con Francesca Fagnani si è conclusa ma a stretto giro sarà tempo di Belve Crime, l’edizione nella quale verranno affrontati alcuni dei più eclatanti fatti di cronaca avvenuti in Italia. La prima intervista sarà assolutamente interessante: si affronterà la morte di Yara Gambirasio con l’intervistato che sarà Massimo Bossetti, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio.

Come funziona Belve Crime

Dopo il successo di Belve, martedì 10 giugno 2025 sarà tempo di Belve Crime, l’edizione dove verranno trattati alcuni casi di cronaca che hanno fatto molto discutere nel nostro Paese. Al timone ci sarà, ovviamente, Francesca Fagnani chiamata ad un compito non semplice come quello di intervistare personaggi attualmente sotto accusa, in carcere o in qualche modo finiti al centro della vicenda trattata.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

Ad ogni puntata, prima di iniziare con l’intervista, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, nonché autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’.

Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti

Secondo quanto si apprende da diversi media, nella prima puntata dello spin-off del programma la Fagnani affronterà un faccia a faccia con Massimo Bossetti, l’uomo in carcere con l’accusa di aver ucciso Yara Gambirasio. Bossetti, attualmente, si trova detenuto nella struttura di Bollate, con la condanna all’ergastolo a seguito della morte della piccola Yara, uccisa a 13 anni a Brembate di Sopra (Bergamo).

Secondo quanto si apprende dall’Adnkronos, per intervistare l’uomo la giornalista è andata proprio a Bollate nella struttura penitenziaria. Per quanto riguarda, invece, le successive puntate della trasmissione, i faccia a faccia dovrebbero essere in studio. L’appuntamento con la prima puntata è a martedì 10 giugno, alle 21.20 circa su Rai 2.