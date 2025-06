Helena Prestes “vicina” all’ex: cosa succede davvero, arriva la conferma

L’attenzione dei fan di Helena Prestes e di Javier Martinez al massimo per le voci che vorrebbero la modella “vicina” all’ex. Come stanno le cose.

Qualche giorno fa si era scatenata una vera e propria polemica per i nuovi contenuti a pagamento di Helena Prestes. Una vicenda che è destinata a far parlare ancora ma che adesso è finita in secondo piano a seguito delle voci che vorrebbero la modella, felicemente fidanzata con Javier Martinez, essersi in qualche modo “riavvicinata” all’ex, Carlo Motta.

Helena Prestes “vicina” all’ex

Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e il suo ex fidanzato Carlo Motta? Nelle ultime ore si era diffusa la voce di un presunto riavvicinamento tra i due. Una cosa che ha fatto storcere il naso ai fan della modella che sta vivendo una storia importante e felice con Javier Martinez. In questo senso sarebbero arrivati molti insulti via social proprio a Motta che ha deciso di rompere il silenzio.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Tramite una storia su Instagram, Motta ha preso la parola per dire la sua sulla vicenda: “A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello. Abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre è assolutamente falso che le ho mandato dei fiori“.

La conferma sul rapporto tra i due

Ma quindi come stanno davvero le cose tra Helena e Carlo? A fare chiarezza e quindi a confermare l’attuale rapporto pacifico tra i due ex è stata la stessa Prestes con un messaggio su X rivolto ai fan: “In nome e rispetto alla famiglia di Carlo non ci sono problemi tra di noi“, ha esordito la donna. “Lui è una persona brava e non merita essere in mezzo a vostri commenti. Dovete dissociare per rispetto. É ingiusto scrivere a clienti o vita personale sua…”.