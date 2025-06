“Avevo smesso di mangiare, Luca Giurato mi ha salvata”: la confessione in tv

Importante ricordo in diretta tv a ‘La Volta Buona’ relativamente all’importanza di Luca Giurato: la confessione di Paola Saluzzi.

Sono passati ormai diversi mesi da quel maledetto settembre 2024, data nella quale Luca Giurato ha lasciato sgomento il mondo dello spettacolo con la sua morte. Ora, in tv, a ricordarlo e sottolinearne anche l’importanza avuta nella propria vita è stata Paola Saluzzi che nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 ha menzionato un momento “vitale” che riguarda il compianto conduttore.

Paola Saluzzi e i problemi con il cibo

Nello studio de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo si stava parlando, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, di alcune problematiche legate al cibo e all’alimentazione. Tra gli ospiti è intervenuta anche Paola Saluzzi che ha spiegato quante difficoltà abbia avuto in passato proprio a proposito del rapporto con gli alimenti.

Luca Giurato – www.donnaglamour.it

La Saluzzi ha spiegato: “Avevo smesso di mangiare, non sentivo più il bisogno. La mia famiglia notava la mia magrezza, ma io non raccontavo nulla, dicevo ‘È colpa del lavoro'”, ha svelato la donna che ha sottolineato la necessità di aiuto in quelle circostanza e di come per superare quei momenti fosse necessario piacersi veramente, guardarsi allo speccio e ritrovarsi.

“Mi ha salvata”: la confessione su Luca Giurato

A dare una mano alla Saluzzi, forse anche in modo inatteso, fu Luca Giurato con il quale la donna aveva un bellissimo rapporto. “Luca mi ha portato al bar, mi ha preso un cappuccino e un cornetto. Io cercavo di spezzettare tutto e nasconderlo sotto il piatto. Lui mi ha preso la mano e mi ha detto: ‘Adesso basta. Ho capito cosa stai facendo. Mangia quel cornetto'”.

La donna ha rivelato di non aver mai sentito la voce di Giurato seria e forte come in quel momento. In questo senso la Saluzzi ha aggiunto di aver provato “vergogna. Sì, una vergogna così grande che da quel momento ho ricominciato a mangiare. La mia famiglia non aveva capito il problema, il mio amico sì”, ha concluso la donna a ‘La Volta Buona‘.