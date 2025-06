Conti, la frecciatina ad Amadeus in diretta: tutta “colpa” di Fiorello

Un siparietto simpatico si è trasformato in una frecciatina niente male: protagonisti Fiorello, Carlo Conti e Amadeus in diretta radiofonica.

Fiorello ne sta combinando una dopo l’altra con il suo ultimo show radio ‘La Pennicanza’. Dopo aver fatto il grande annuncio sul finale di stagione, Fiore ha voluto esagerare chiamando, come sempre gli capita, qualche ospite illustre. A finire in mezzo alla trasmissione è stato Carlo Conti al quale è stata lanciata una sfida che si è poi trasformata in una sorta di frecciatina… ad Amadeus.

Fiorello e La Pennicanza: spettacolo e ironia

Esperimento riuscito per Fiorello e il suo programma radiofonico ‘La Pennicanza’. Lo spettacolo in radio è stato unico fin dalle prime puntate e al netto di qualche situazione al limite tra ironia e “veleno”, Fiore si è confermato insieme a tutti coloro che collaborano con lui, Biggio in primis, una garanzia di ascolti e, appunto, di show.

Il format del programma è stato basato praticamente tutto sull’improvvisazione risultando la chiave del successo. In questo senso, grandi meriti al protagonista che con il suo fare sempre diretto e capace ha tenuto a galla lo spettacolo in ogni occasione. Uno dei segnali di forza è stato sicuramente il poter chiamare in diretta personaggi famosi e l’ultimo a finire nel mirino di Fiorello è stato Carlo Conti.

La frecciata di Conti ad Amadeus

Come sottolineato dal sito di Davide Maggio, infatti, ospite della recente puntata de ‘La Pennicanza’ è stato Carlo Conti che è stato letteralmente sfidato a provare a lanciare, facendolo bene, il programma di Amadeus sul Nove, giocando ovviamente sulla rivalità tra la Rai e l’ex presentatore della tv di Stato.

In questo senso, Conti non si è sottratto anche se nel suo “lancio” non è passata inosservata una frecciatina, da capire quanto voluta: “Stasera sul Nove Like a Star con Amadeus da non perdere. Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio”. La frase, per la verità abbastanza normale potrebbe essere stata, invece, un riferimento alla trasmissione dello stesso Conti ‘Tale e Quale Show’ che, per alcuni, è stata almeno in parte “copiata” proprio da Like a Star.