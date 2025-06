Temptation Island, la barca delle coppie affonda davanti al resort: cosa è successo

Imprevisto per Temptation Island: un incidente avrebbe coinvolto la barca che di solito trasporta le coppie ad inizio avventura.

Tutto è quasi pronto per una nuova edizione di Temptation Island che per questa stagione 2025 ha cambiato location apportando diverse novità. Purtroppo, però, un imprevisto potrebbe generare del caos attorno alle preparazioni della trasmissione. Infatti, la barca che di solito viene usata per portare le coppie nel resort è… affondata.

Temptation Island: tutto sulla nuova edizione

Non è estate senza Temptation Island e anche in questo 2025 le reti Mediaset non faranno mancare il reality per coppie. Tutto è pronto, o quasi, per la nuova edizione che vedrà come sempre al timone Filippo Bisciglia. Per la stagione che sta per avviarsi ci sono diverse novità legate soprattutto al resort e alla location scelta.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Una delle importanti novità sostanziali per questa annata di Temptation riguarda il luogo dove si verificheranno le dinamiche tra coppie e tentatori. I protagonisti, infatti, non saranno più ospiti dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna ma lo saranno del Calalandrusa Resort di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, in Calabria.

Incidente per la barca: cosa è successo

Proprio davanti a quello che sarà il resort che ospiterà le coppie, però, pare essersi verificato un importante imprevisto che riguarda la barca che di solito trasporta i protagonisti del reality. Come riportato da Leggo e da alcuni media locali, infatti, l’imbarcazione famosa sarebbe affondata in parte dopo aver urtato un relitto sommerso segnalato nelle cartine nautiche. Da quello che si apprende le dinamiche esatte sono ancora al vaglio degli inquirenti e, va detto, si attendono anche conferme ufficiali o smentite da parte del programma o della produzione.

La guardia costiera è intervenuta allertata da chi ha assistito alla scena. Per fortuna non sono stati registrati feriti ma dei danni importanti all’imbarcazione. Da capire se questa situazione potrà causare rallentamenti al programma o meno. La partenza di Temptation è prevista per il 3 luglio 2025.