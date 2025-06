Cosa sta succedendo ad una delle coppie più famose e seguite tra calcio e spettacolo? Il dettaglio notato su Michela Persico e Daniele Rugani.

Il matrimonio tra Michela Persico e il calciatore Daniele Rugani è finito al centro di pettegolezzi importanti. La coppia aveva già fatto discutere proprio all’epoca delle nozze per alcune polemiche in ambito della cerimonia. Ora, invece, la conduttrice e speaker radiofonica e il giocatore di ritorno alla Juventus sono finiti in mezzo alle indiscrezioni del mondo gossip per le voci che li vorrebbero verso “la rottura” e “in crisi”.

La storia tra Michela Persico e Daniele Rugani

Come anticipato, la coppia formata da Michela Persico e Daniele Rugani è tra quelle maggiormente in vista tra mondo dello spettacolo e del calcio. I due sono convolati a nozze a Torino a maggio dello scorso anno con una cerimonia celebrata in Piazza San Carlo. A far parlare, prima del “sì”, era stata anche la proposta di nozze, avvenuta al concerto di Calcutta.

Daniele Rugani e Michela Persico – www.donnaglamour.it

Il giocatore e la conduttrice, attrice e modella sono sempre stati molto felici insieme e dopo anni di relazione sono pure diventati genitori di Tommaso, il loro primogenito, sempre al centro delle loro attenzioni e dei loro pensieri. Però, qualcosa sembra poter essersi rotto.

La presunta crisi: l’indizio

I primi sospetti sulla crisi della coppia sarebbero iniziati per via di una foto pubblicata dalla Persico su Instagram. La showgirl, infatti, in uno degli ultimi post condivisi sul suo feed avrebbe mostrato la sua mano sinistra priva dell’anello nuziale. Un gesto per alcuni abbastanza chiaro riguardo quella che sarebbe la fine del rapporto o per lo meno un momento di down con Rugani.

A questo va aggiunta anche l’indiscrezione di Alessandro Rosica, L’Investigatore Social, sempre molto ben informato che aveva parlato persino di tradimenti da entrambe le parti. Per il momento nessun commento da parte dei diretti interessati ma è possibile che i due escano allo scoperto a breve per chiarire o smentire.