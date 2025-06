Momento “difficile” ma allo stesso tempo affrontato nel modo giusto: ecco come Giulia Salemi vive la separazione forzata da Pierpaolo Pretelli.

Il pubblico di Canale 5 sa bene come Pierpaolo Pretelli sia impegnatissimo nel suo nuovo ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi 2025. E lo sa bene anche Giulia Salemi, sua compagna, e madre di suo figlio, che da ormai un mese sta vivendo con emozioni controverse questo distacco dalla sua dolce metà. Intervistata da Chi, la donna ha spiegato come stia affrontando la situazione.

Giulia Salemi e l’esperienza di Pretelli a L’Isola

Sono una delle coppie più seguite della tv e dei social. Anche per questo la partecipazione di Pierpaolo Pretelli a L’Isola dei Famosi 2025 come inviato non ha fatto altro che accendere in riflettori anche su Giulia Salemi, sua compagna e neo mamma del loro primo figlio insieme, Kian. I due stanno vivendo un distacco forzato per l’impegno lavorativo del ragazzo e la speranza è di riabbracciarsi presto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

I due avevano fatto sapere, ben prima dell’inizio del reality, che la decisione di prendere parte al reality come inviato da parte di Pierpaolo era stata presa di comune accordo, al netto dell’arrivo, da pochissimo, del loro primo figlio, Kian. Ma come stanno andando le cose per mamma Giulia?

Il distacco: le emozioni dopo un mese

A raccontare questo mese circa di lontananza forzata è stata l’influencer e volto tv, ai microfoni del settimanale Chi. Giulia ha spiegato: “Ovviamente non mi perdo una puntata dell’Isola! Pier manca moltissimo a me e al piccolo Kian, ma lo guardiamo e lo seguiamo sempre con orgoglio e ammirazione”, ha svelato la donna. L’influencer si è detta “davvero felice” di vedere Pierpaolo affrontare questa avventura con “tanto impegno, dedizione e determinazione”. Chiaramente, senza bisogno di dirlo esplicitamente, la speranza è quella di riabbracciarlo presto e di rivedere la famiglia super unita.