Qualche settimana fa si era parlato di una presunta crisi nel rapporto tra Diletta Leotta e Loris Karius. A quanto pare, però, le cose non starebbero così.

Come sta andando il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius? Al netto di quelle che erano state le voci di una presunta crisi alcune settimane fa, le cose starebbero in modo ben diverso. A fare il punto sulla coppia è stato il settimanale Chi che ha pizzicato la bella bionda e il portiere tedesco al mare nel corso di una vacanza relaz a Ibiza.

Diletta e Karius: le voci di crisi

Sono passate diverse settimane dalle voci che erano circolate a proposito di Diletta Leotta e Loris Karius. I due, sposati e con una figlia bellissima, Aria, erano dati in crisi per via di alcune situazioni piuttosto complicate che inevitabilmente erano state amplificate anche dal lavoro del calciatore e da quello, sempre in giro, del noto volto DAZN.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

I più informati aveva ipotizzato persino una presunta pausa di riflessione visto che per un determinato periodo di tempo, la coppia non si era mostrata molto insieme e, anzi, spesso era stata la Leotta a farsi vedere da sola in compagnia della bambina.

Le foto in vacanza spazzano via le voci

Ad ogni modo a smentire ogni questione ci hanno pensato i diretti interessati con una recente vacanza che è stata subito immortalata dai paparazzi del settimanale Chi. “A smentire le voci che parlavano, se non proprio di crisi, di un raffreddamento, ci pensano i sorrisi, gli sguardi complici e gli slanci d’affetto di questi scatti rubati”, ha scritto il media in relazione alle foto riguardanti Diletta e Loris.

I due hanno sfruttato il ponte del 2 giugno per partire verso la Spagna. Prima i due hanno preso parte ad un matrimonio, poi si sono spostati a Ibiza dove appunto sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi insieme alla piccola Aria. Insomma, tutto procede a gonfie vele tra loro. Niente crisi.