“Come un ippopotamo”: Adinolfi nel mirino di un naufrago

Alcune frasi contro Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi non sembrano essere piaciute al pubblico. I fatti avvenute in queste ore.

Ci risiamo: dopo le parole sulla possibile chiusura de L’Isola dei Famosi 2025, Mirko Frezza è tornato protagonista per certe affermazioni su Mario Adinolfi che non sono passate inosservate. Nello specifico, in uno sfogo con Omar Fantini, Frezza si è trovato ad appellare il giornalista in modo piuttosto offensivo anche se, va detto, l’intento non era quello di insultarlo o denigrarlo.

Mario Adinolfi e le discussioni su L’Isola

La figura di Mario Adinolfi è senza dubbio tra quelle maggiormente chiacchierate a L’Isola dei Famosi 2025. Fin dal principio la partecipazione del giornalista è finita sotto la lente di ingrandimento di telespettatori e mondo social per ovvie ragioni. La stazza dell’uomo e le relative problematiche della vita in Honduras lo hanno portato al centro dell’attenzione.

Mirko Frezza ha partecipato alla prima del film Accattaroma, tenutasi nella capitale – www.donnaglamour.it

Ma non solo. Adinolfi, una volta iniziata l’avventura del reality, si è trovato spesso ad avere degli scontri verbali su tematiche molto importanti. Dalle coppie omosessuali, fino alle adozioni. Spesso, il naufrago è stato accusato di troppa “saccenza”. Proprio questo potrebbe aver portato ora anche Mirko Frezza a perdere la pazienza.

Mirko Frezza e le parole contestate

In un dialogo con Omar Fantini, Frezza sembra aver perso la pazienza con Adinolfi e il suo modo di fare. Sebbene sicuramente l’intento di Frezza non fosse quello di offendere o insultare il compagno di reality, le sue parole sono risultate ben oltre la semplice “frecciatina”.

“Quello ora ricomincia a rompe i co***oni. Sta sempre a rompere”, ha detto. “Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col c**o coperto. Vuole pure pretendere?! Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo quattro ore a grattarti le pa**e. Poi si mette qui e cerca di fare le dinamiche, perché lui punta sempre a fare dinamiche”, ha detto.

Successivamente, Frezza ha sottolineato anche altri aspetti ben più positivi: “Gli vogliamo bene, ma fino a un certo punto. Tutto quello che vuoi ma adesso basta. Sicuramente è esaurito, di certo soffre più di noi, certamente è venuto qui con quattro cristiani addosso, noi ne abbiamo uno solo, per carità, gli batto le mani da quel punto di vista, però ora davvero basta”, ha concluso l’uomo.