“Ecco quando finisce”: naufrago svela la data della fine de L’Isola dei Famosi

Quando terminerà L’Isola dei Famosi 2025? Durante un momento di dialogo, Mirko Frezza ha dato qualche informazione utile.

Dopo il maxi spoiler fatto da Simona Ventura a L’Isola dei Famosi 2025 nei confronti dei naufraghi, ecco che il reality sta vivendo qualcosa di molto simile legato alla sua data di conclusione. A sbilanciare, e forse a commettere una gaffe, è stato in questo caso Mirko Frezza che parlando un po’ troppo liberamente sembra aver ipotizzato il giorno esatto della conclusione del programma.

L’Isola dei Famosi: gli ascolti e le indiscrezioni sulla fine

L’impatto a livello di ascolti de L’Isola dei Famosi 2025 non è stato esattamente quello previsto. Il reality, di solito sempre molto seguito, non sta avendo risultati super ottimali, complice probabilmente il “fattore ritiro” che ha visto nel giro di pochissimo tempo diversi naufraghi salutare l’Honduras e fare ritorno nelle proprie dimore.

Mirko Frezza – www.donnaglamour.it

Ad ogni modo la conduzione di Veronica Gentili e il duro lavoro di Pierpaolo Pretelli sul campo e di Simona Ventura in studio sembrano poter reggere l’urto anche se qualcuno sta iniziando ad ipotizzare una data di conclusione anticipata rispetto alle aspettative.

Mirko Frezza e la data di conclusione del reality

Ad alimentare tali voci ci ha pensato, casualmente, un naufrago, nello specifico Mirko Frezza. Quando finirà L’Isola dei Famosi? La data potrebbe essere stata cambiata in corso d’opera rispetto a quella inizialmente pensata visto che il concorrente, durante una chiacchierata con Teresanna Pugliese, ha svelato dei dettagli incerti e inediti facendo, probabilmente, confusione tra le varie date.

A quanto pare, la data di fine Isola potrebbe essere prevista il 7 luglio e non il 16 come inizialmente qualcuno aveva detto. “Quanti giorni mancano alla fine? Eh, se è il 7 luglio…”, ha detto Frezza come riportato da Biccy. Ma poi ecco il ripensamento, forse dovuto ad un precedente errore: “Manca un mese al 27 giugno, poi metticene altri dieci e fai il calcolo, è semplice: mancano 40 giorni”. Staremo a vedere quindi cosa verrà deciso da Mediaset.