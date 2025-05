Botta e risposta al veleno tra Trigno e Luca Jurman: l’invito declinato

Dopo la fine di Amici, non si sono placate le polemiche per le troppe critiche di Luca Jurman agli allievi. Cosa è successo con Trigno.

Durante il talent Amici di Maria De Filippi, soprattutto nella fase del Serale, l’ex professore Luca Jurman è stato spesso protagonista di alcune dirette social nelle quali ha criticato maestri e allievi, giudicando in modo tecnico le varie esibizioni. A seguito di qualche parola di troppo, di recente si è acceso un botta e risposta a distanza con Trigno che è diventato virale.

Le critiche di Luca Jurman agli allievi di Amici

Come anticipato, nelle varie puntate del Serale, Luca Jurman, ex maestro di Amici, si è trovato a parlare delle esibizioni dei cantanti e delle scelte dei pezzi da parte dei vari professori. Jurman non ha mai fatto mancare una nota polemica e severa verso quasi tutti gli studenti che sono arrivati alla fase conclusiva del talent.

Tra le persone coinvolte anche Trigno. Sui social è stato condiviso un filmato nel quale si riassumevano le critiche di Jurman verso di lui. Quello che nessuno si sarebbe aspettato è che l’allievo avrebbe risposto all’ex prof.

La risposta di Trigno e l’invito declinato

Il buon Pietro, vero nome del giovane cantante, ha preso con filosofia le critiche e ha invitato Jurman ad un suo concerto. L’invito, però, è stato declinato con tanto di spiegazione destinata a far discutere: “Caro Pietro, con tutto il rispetto per te come persona, ti ringrazio ma mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un’evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa. Avrei preferito sinceramente trovare un tuo messaggio anche sarcastico tipo ‘studierò e appena sarò in grado sarò lieto di invitarti ad un concerto, augurandomi che tu venga’. Ma invece no […]”.

Jurman ha quindi spiegato che secondo lui il ragazzo non sia tecnicamente preparato di sostenere un concerto degno di essere definito tale e ha quindi aggiunto declinando l’invito: “[…] Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro di studiare e se credi nel tuo talento…di svilupparlo, chissà. Magari un giorno verrà alla luce. Buona fortuna”.